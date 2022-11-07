快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

亞灣社宅動土蓋634戶 陳其邁：要蓋就蓋最好的

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（右二）出席動土典禮。記者林巧璉／攝影
前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（右二）出席動土典禮。記者林巧璉／攝影

高市府拚社宅，前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土，高雄市長陳其邁表示，在高雄蓋社宅，市府都是選最好的地點，亞灣社宅周邊有4個輕軌站、3個捷運站，「全世界哪有那麼好康的社宅蓋在那麼好的區位？」未來將提供周邊就業人口、青年、弱勢等住宅需求。

亞灣社宅周邊有數棟豪宅，鄰近高雄流行音樂中心、旅運中心、高雄展覽館、高雄軟體園區、總圖等，一旁還有IKEA、家樂福、好市多。陳其邁致詞說，「不論有錢、沒錢，住宅平權是每個人都該享有的權利。」市府選最好的基地蓋社宅，就是要宣示照顧青年、甘苦人的決心，「有錢的可以住旁邊比較貴的大樓，還在辛苦打拚的就可以住這裡。」

都發局長吳文彥說，前市長陳菊任內規畫481戶社宅，當時高雄房價穩定，對於社宅需求不強勁。前市長韓國瑜任內完全沒規畫，陳其邁上任後加緊腳步，這2年工程已決標13件，年底前有7千戶動工，4年內目標是1萬5千戶。市府自辦岡山、大寮、亞灣等3處社宅都在今年發包動工。

陳其邁表示，高市推動「囤房稅」增3億稅收，全數都拿來補助青年租金補貼，約可增1萬戶補助，「全台灣只有高雄這樣加碼」。未來只要每家戶每人每月所得平均5萬467元以下就可申請社宅。

前鎮亞灣智慧公宅第一期基地面積近9千平方公尺，總工程經費約31.6億元，將蓋634戶，預定116年完工。將興建634戶，其中一房型有478戶、二房型有144戶、三房型有12戶。一、二樓會有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心等社福設施。第二期基地則有1.4公頃，過去是集盒貨櫃聚落，將採公辦都更方式取得約850戶社會住宅，預計明年辦理招商。

前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（右二）出席動土典禮。記者林巧璉／攝影
前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（右二）出席動土典禮。記者林巧璉／攝影
前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（左二）和當地里長互動熱絡。記者林巧璉／攝影
前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土典禮，高雄市長陳其邁（左二）和當地里長互動熱絡。記者林巧璉／攝影

陳其邁 租金補貼

延伸閱讀

選舉剩19天 陳其邁率黨籍議員參選人站路口拜票

辭立委背水一戰兩難題 過來人陳其邁：每個縣市不盡相同

影／陳其邁率議員全面開站 修「路口學分」展現謙卑

影／慶祝醫師節！高雄市醫師公會慶祝大會變造勢大會

相關新聞

房價倒掛！新北4區預售屋比新成屋便宜、汐止1坪差6萬

由於預售屋賣的是未來價格，房價通常會比新成屋更高，不過，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，目前新北市汐止區、三峽區、...

桃園掀旅宿出售潮、半年3間易主 買家有新面孔

疫情爆發至今三年，雖然最近迎來國境解封，但有些飯店沒撐過疫情高峰期，求售、換手消息頻傳，台灣房屋彙整實價登錄資料，發現單...

亞灣社宅動土蓋634戶 陳其邁：要蓋就蓋最好的

高市府拚社宅，前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土，高雄市長陳其邁表示，在高雄蓋社宅，市府都是選最好的地點，亞灣社宅周邊有4...

五大警政機關新家來了 保二總隊公辦都更案估2027年完工

由皇翔建設拿下、國家住都中心目前招商規模最大的新北市首宗公辦都更案「保二總隊公辦都更案」今（7）日舉行動土典禮，包括行政...

國產建材引進加拿大混凝土碳儲存技術 正式導入汐止廠

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）日前發布，加拿大公司CarbonCure與國產建材實業集團合作，建置台灣首座運用Car...

生技論壇15日登場／虞成全：生醫業加值 四路出擊

全球生技產業快速發展，勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全表示，美國總統拜登9月時宣布將投入20億美元，擴大美國在地生技製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。