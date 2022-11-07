亞灣社宅動土蓋634戶 陳其邁：要蓋就蓋最好的
高市府拚社宅，前鎮亞灣智慧公宅第一期工程今動土，高雄市長陳其邁表示，在高雄蓋社宅，市府都是選最好的地點，亞灣社宅周邊有4個輕軌站、3個捷運站，「全世界哪有那麼好康的社宅蓋在那麼好的區位？」未來將提供周邊就業人口、青年、弱勢等住宅需求。
亞灣社宅周邊有數棟豪宅，鄰近高雄流行音樂中心、旅運中心、高雄展覽館、高雄軟體園區、總圖等，一旁還有IKEA、家樂福、好市多。陳其邁致詞說，「不論有錢、沒錢，住宅平權是每個人都該享有的權利。」市府選最好的基地蓋社宅，就是要宣示照顧青年、甘苦人的決心，「有錢的可以住旁邊比較貴的大樓，還在辛苦打拚的就可以住這裡。」
都發局長吳文彥說，前市長陳菊任內規畫481戶社宅，當時高雄房價穩定，對於社宅需求不強勁。前市長韓國瑜任內完全沒規畫，陳其邁上任後加緊腳步，這2年工程已決標13件，年底前有7千戶動工，4年內目標是1萬5千戶。市府自辦岡山、大寮、亞灣等3處社宅都在今年發包動工。
陳其邁表示，高市推動「囤房稅」增3億稅收，全數都拿來補助青年租金補貼，約可增1萬戶補助，「全台灣只有高雄這樣加碼」。未來只要每家戶每人每月所得平均5萬467元以下就可申請社宅。
前鎮亞灣智慧公宅第一期基地面積近9千平方公尺，總工程經費約31.6億元，將蓋634戶，預定116年完工。將興建634戶，其中一房型有478戶、二房型有144戶、三房型有12戶。一、二樓會有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心等社福設施。第二期基地則有1.4公頃，過去是集盒貨櫃聚落，將採公辦都更方式取得約850戶社會住宅，預計明年辦理招商。
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