獵地熱門選項之一 桃園半年3棟億級旅宿轉手

飯店求售、換手消息頻傳。台灣房屋彙整內政部實價登錄資料，今年上半年桃園地區4棟億級大型商用不動產交易當中，就有3棟是旅宿易主，另有一件交易為銀髮護理之家轉手，房仲業者指出，這些大型商用不動產，不僅建設公司背景的買家青睞，也有醫藥體系的業者入主，未來除了重建推案外，亦可望發展銀髮長照事業。

據實價登錄統計桃園億元以上的大型商用不動產交易，今年截至目前為止，最新交易為今年6月蘆竹鬧區桃園街的汽車旅館，以總價1.2億元售出；大華建設也在今年4~5月，以總價3.84億元買下中壢區正光路上的汽車旅館。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，由於兩間摩鐵目前仍在營業，因此投資人不排除是短期內先收租養地，中長期再來規劃推案或轉售，將租金收益與增值效益一把抓，也顯見佔地大的收益型商用物件，因具備進可攻退可守的優勢，已成為建商與投資人的獵地熱門選項。

進一步分析資料發現，具銀髮商機的大型商用不動產，亦是交易市場中的新趨勢，舉例來說，今年2月，盛弘醫藥股份有限公司斥資11.78億，買下總面積6474.2坪的桃園區翰品酒店後，打造為敏盛智醫城，目前低樓層為醫療機構進駐，中高樓層則經營「盛雲康寓」，維持旅館使用。

今年1月，龜山區復興二路78巷的護理之家，也以總價2.39億元售予欣柏股份有限公司，該棟建物總面積約646坪，買家的事業經營項目多元，涵蓋不動產開發租售及老人住宅業，因此兩筆交易都能從中嗅出銀髮事業的未來發展性。