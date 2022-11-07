桃園掀旅宿出售潮、半年3間易主 買家有新面孔

疫情爆發至今三年，雖然最近迎來國境解封，但有些飯店沒撐過疫情高峰期，求售、換手消息頻傳，台灣房屋彙整實價登錄資料，發現單單桃園地區，今年上半年4棟億級大型商用不動產交易當中，就有3筆是旅宿易主，另有一件交易為銀髮護理之家轉手。

這些大型商用不動產買家，有建設公司背景，也有醫藥體系的業者入主，未來除了重建推案，亦可望發展銀髮長照事業。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，2022年截至目前為止，桃園億元以上大型商用不動產交易共有四棟，最新交易為6月蘆竹鬧區桃園街的汽車旅館，以總價1.2億元售出。另外大華建設也在日前以3.84億元買下中壢區正光路上的汽車旅館。

她表示，兩間摩鐵目前仍在營業，研判可能是短期內先收租養地，中長期再來規劃推案或轉售，將租金收益與增值效益一把抓。

台灣房屋指出，具銀髮商機的大型商用不動產，亦是交易市場中的新趨勢，今年2月，盛弘醫藥即斥資11.78億，買下總面積6474坪的桃園區翰品酒店，打造為敏盛智醫城，目前低樓層為醫療機構進駐，中高樓層則經營「盛雲康寓」，維持旅館使用。

另外今年1月，龜山區復興二路78巷的護理之家，也以總價2.39億元售予欣柏公司，該棟建物總面積約646坪，買家的事業經營項目多元，涵蓋不動產開發租售及老人住宅業，因此兩筆交易都能從中嗅出銀髮事業的未來發展性。