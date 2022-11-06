麗寶OUTLET六周年慶 家電商品帶動業績成長2成
疫情後消費力道復甦， 麗寶OUTLET MALL六周年慶，首五日因高單價家電與家用品類商品帶動，業績較去年成長2成，另全台獨家FILA出清特賣會1折起、名牌包特賣3.5折起，還有饕客最愛大閘蟹買一送一活動，吸引消費者搶購，明顯感受買氣回溫。
麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL即日起至11/20舉辦六周年慶，期間推出LG、SONY、SHARP、Samsung多個家電品牌的聯合特賣活動，首五日業績亮眼，今年尤其在高單價的按摩椅、洗衣機、75吋大電視等家電類、品牌家具床組與休閒運動品牌，兩大類銷售表現較去年同期都增加3成，推測為疫情開始解封後迎來的報復性消費，帶動整體業績成長。
另外為了搶攻周年慶商機，麗寶OUTLET MALL於此期間更規畫多場超殺特賣活動，包括全台獨家FILA運動用品出清特賣最低1折起、GLORY WINE紅酒展售會、日韓彩妝保養品特賣會2折起、全台OUTLET獨家資生堂快閃櫃、Kinloch Anderson皮件特賣會2.9折起、上山採藥保養彩妝特賣會50元起、SUN FLOWER襪帕織品特賣會3折起、名品包絕版品出清特賣會3.5折起、Keds美式休閒鞋特賣會4折起滿3000元，再送限量珐郎杯。
除此之外，更有新櫃登場，擁有多個迪士尼、漫威等國際品牌授權的「野獸國」，即日起也在麗寶OUTLET MALL 快閃登場，祭出公仔5折起、服飾配件類三件1,000元的好康優惠；周年慶美食優惠不可少，伴隨時序入秋，吃蟹季節已經到來，桀壽司日本料理祭出大閘蟹買一送一(666元)、買五送六(3,330元)活動，產自江蘇固城湖的大閘蟹每隻4~4.5兩，還有小紅花鐵板燒推出主廚精選雙主菜套餐，原價1,100元，週年慶期間限定只要866元。
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