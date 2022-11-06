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「長榮海運環保影片–以行動守護美好」影片推出超吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運以「綠色地球的守護者」自我期許，以具體行動提出減碳的目標時程，呼應航運界對全球環保減碳倡議的承諾。黃淑惠翻攝
長榮海運以「綠色地球的守護者」自我期許，以具體行動提出減碳的目標時程，呼應航運界對全球環保減碳倡議的承諾。黃淑惠翻攝

2022年聯合國氣候變化會議（簡稱COP27）由埃及主辦，於2022年11月6日舉行，長榮海運身為全球第六大的海運業者用行動來表態對氣候變遷議題的重視，除了大規模訂造節能船外，今天同步推出中、英文版的「長榮海運環保影片–以行動守護美好」，影片才剛推出訂閱者已達4300多人。

2022年聯合國氣候變化會由埃及主辦，將於2022年11月6日至11月18日於沙姆沙伊赫舉行。本次會議涵蓋《聯合國氣候變遷綱要公約》 第27次締約國會議、《京都議定書》第17次締約國會議（CMP17 ）及《巴黎協定》第4次締約國會議（CMA4 ）等。航運業界今天上午都在傳閱這支影片，共同的評論都覺得製作的很吸睛，有望吸引更多人重視環洋環保的重要性。

長榮海運也表示，長期以「綠色地球的守護者」自我期許，以具體行動提出減碳的目標時程，呼應航運界對全球環保減碳倡議的承諾，長榮海運在2003年全球海運市場最慘淡時期進場訂造新船，明年開始全球節能船舶達到8成以上，根據Alphaliner最新統計資料，全球排名擠進第六名。

長榮海運進一步指出，綠色，不只是企業識別，更是深植長榮海運的DNA，將綠色永續的理念落實在公司營運的各個面向上，是實踐環保的承諾。長榮海運自2003年即啟動環保船隊打造計劃，並持續進行汰舊換新，以最新環保科技打造符合國際海事新船能效設計指數法規(Energy Efficiency Existing Ship Index, EEDI)的環保船隊，積極落實減碳目標。

長榮亦以務實的態度發展各項E化服務，在強化作業效率、打造全球運輸網絡的同時，亦減少資源消耗，攜手客戶為節能環保盡一份心力；隨著2021年通「國際防止船舶污染公約」修正案，長榮海運以行動守護美好，與地球永續共存，領先環保趨勢打造環保節能船，超越新環保法規，參與太平洋溫室效應氣體觀測計畫，今天更推出首支捍衛海洋環保的影片https://youtu.be/Sz9xCO2qT8w。

2022年聯合國氣候變化會議（簡稱COP27）由埃及主辦，於2022年11月6日舉行，長榮海運推出影片用行動來表態對氣候變遷議題的重視。黃淑惠翻攝
2022年聯合國氣候變化會議（簡稱COP27）由埃及主辦，於2022年11月6日舉行，長榮海運推出影片用行動來表態對氣候變遷議題的重視。黃淑惠翻攝
長榮海運環保影片 – 以行動守護美好今天上路。黃淑惠翻攝
長榮海運環保影片 – 以行動守護美好今天上路。黃淑惠翻攝

長榮海運 環保 減碳

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