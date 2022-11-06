旅展週末人氣爆棚 東南亞避冬2萬有找 樂園超殺優惠

ITF台北國際旅展邁入倒數第二天，參展業者持續加碼現場優惠折扣、大會舞台各展區表演精彩絕倫，展覽前二天僅看兌換信用卡滿額禮的刷卡單總金額已直看上億元，ITF展期還有兩天，把握機會來看表演、找折扣、享優惠。

機票買氣旺 航空公司再加碼 東南亞行程漲幅小 消費首選

開展以來，航空公司人氣旺，現場推出快閃好康價。華航（2610）宣布於今(6)日再加碼限量1,000張LINE Pay 1,000元折價券，熱門三大全航點包括，台北－宿霧未稅4,800元起，台北－峴港未稅6,500元起，台北－清邁未稅7,000元起；在東南亞部分，長榮航空（2618）11/27前下單台北-宿霧航線，未稅最低價只要5,924元起；國泰航空旅展期間東南亞線全線一人折500元，全航點機票最高可享每人3,000元折扣，推出「買票送票」活動，最高可獲得30,000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北╱香港來回機票。

台灣虎航（6757）雖受限於部分機場尚未開放接待國際旅客，可售航線較2019年減少約一半，但因旅展人潮買氣旺，訂位及業績仍創新高，連續兩天現場買氣極佳，現場成交禮送罄，整體訂位銷售較2019年參展成長30%。

疫後跨國旅遊團費普遍上漲，但東南亞團費漲幅最小，相較於其他國家相對實惠，是不少消費者或企業員工旅遊的首選。今年ITF各家旅行社特別推出許多優惠產品，免兩萬就能前往東南亞享受熱情陽光。雄獅旅遊（2731）主打泰國旅遊5日，還能升等一晚VILLA，旅展價19,999元起；東南旅遊推曼谷跨年煙火秀5日24,900元起，第二人再折6,000元；可樂旅遊推GO嗨泰國5日旅展含稅價23,888元起；鳳凰旅遊也推出12/28馬來西亞海島沙巴香格里拉奢華5天跨年團每人35,800元起，第二人現折3,000元。

年度必搶親子旅遊超值優惠

今年觀光局與台灣觀光遊樂區協會首度打造「台灣好樂園館」，巨大摩天輪、雲霄飛車、旋轉木馬等主題樂園元素讓展場增添歡樂氣息，主題樂園門票部分也推出超值優惠，頑皮世界每張門票下殺58折，只要400元；六福村推雙人套票999元，每日限量銷售100組，每人限購兩組；西湖渡假村一張399元門票，不但一票玩到底，更可全額折抵消費；遠雄海洋公園也推出2022海洋生日密碼親子券1,214元，或是2022親親海洋夜未眠夜住水族館每人1,699元起，還可和動物明星近距離合影。

大板根森林溫泉酒店推出一泊一食平日親子主題客房，原價11,000元，下殺五九折旅展只要6,499元；宜蘭綠舞國際觀光飯店推出4.5折的親子住宿行程，原價19,896元的嵐－山景四人房，旅展期間只要8,988元，再加贈經典浴衣或大正浪漫體驗（二擇一）及水豚君草泥馬萌寵餵食體驗。

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