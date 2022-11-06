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搶利基市場 雄獅帛琉商品開賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅遊於旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，最低價只要18,900元起。雄獅旅遊提供
雄獅旅遊於旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，最低價只要18,900元起。雄獅旅遊提供

雄獅旅遊表示，配合華航台北－帛琉航線自11月16日增為每周三、六共2班，規劃帛琉4日及5日特色旅遊商品，並於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣。

首波推薦「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起、5日每人19,900元起，可選擇入住帛琉百悅大飯店或帛琉老爺大酒店；「帛琉頂級自由行」4日每人47,999元起、5日每人49,900元起，搭乘華航A321neo客機全平躺商務艙，以及千萬級賓利／勞斯萊斯機場接送，全程入住帛琉百悅大飯店套房享私人碼頭及沙灘。

團體行程部分，帛琉4日每人25,900元起、5日每人27,900元起，皆包含1日以上出海行程，加贈浮潛用具及運動吸水毛巾。其中，雄獅旅遊獨家推出「3日整天出海」行程，帶領旅客前往牛奶湖、鯊魚城、大斷層、藍色珊瑚礁等，一次收集帛琉最具特色及代表性的潛點，盡情享受鬼斧神工的自然美景。

雄獅旅遊推出帛琉自由行以及團體行程唯一「3日整天出海」行程。雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出帛琉自由行以及團體行程唯一「3日整天出海」行程。雄獅旅遊提供
雄獅旅遊於旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，最低價只要18,900元起。雄獅提供
雄獅旅遊於旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，最低價只要18,900元起。雄獅提供

帛琉 雄獅

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