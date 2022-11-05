真好玩推新手遊 搶攻市場商機

大數據研運遊戲商真好玩（8491）旗下最新代理手遊新作《突擊莉莉Last Bullet》，深受玩家喜愛，於日前(11/1)正式上市後，市場好評不斷，更搶下App Store及 Google Paly雙平台下載冠軍。為感謝玩家支持，真好玩推出感恩加碼活動，玩家只要登入遊戲後，點選序號再輸入加碼活動獎勵碼「lilysaiko」，即可立即獲得豐富虛寶獎勵。

《突擊莉莉Last Bullet》是由知名IP《突擊莉莉》改編，為日本株式會社Pokelabo與SHAFT共同開發之手遊大作，更是日本暢銷遊戲。真好玩表示，《突擊莉莉Last Bullet》擁有精細的動漫畫風，精彩刺激的對戰系統，為日本暢銷的手遊大作，更是台港澳玩家期待已久的作品，為讓玩家感受到遊戲的原汁原味，《突擊莉莉Last Bullet》特別與日本原廠共同營運，以期能帶給玩家更加日式純粹的沉浸式遊戲體驗。

《突擊莉莉Last Bullet》擁有精細畫面，豐富的遊戲系統，精彩的劇情故事等特色，更邀請到如赤尾光、夏吉優子、西本里美…等知名聲優配音，於日本上線第一周下載量便突破百萬次，成為日本暢銷遊戲之一，更是台港澳玩家期待度超高的手遊大作，如今《突擊莉莉Last Bullet》於台港澳新馬等地區同步發行，上線不到三天即搶下App Store及 Google Paly雙平台下載冠軍，更顯出其遊戲吸睛魅力。為感謝玩家支持，真好玩今(4)日更推出感恩加碼活動，玩家只要登入遊戲後，點選序號再輸入加碼活動獎勵碼「lilysaiko」，即可立即獲得豐富虛寶獎勵。