SCFI指數連20周下滑 市場估運價11月下旬止跌回穩

最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續20周走跌，根據今(4)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌118.44點至1,579.21點，跌幅較前一周擴大為6.97%。航運業界普遍認為，運價跌幅已深，近期開始進入農曆年前出貨旺季，運價有望在11月下旬止跌回穩。

最新公布的本周運價指數還是持續下跌，主要航線以美西線及歐洲線跌幅較大，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,681美元，較前一周下跌221美元，跌幅11.61%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,890美元，較前一周下跌428美元，跌幅8.04%。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,763美元，較前一周下跌339美元，跌幅16.12%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,222美元，較前一周下跌122美元，跌幅5.2%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一週持平，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一週下跌1美元；遠東到東南亞每TEU則較前一週上漲9美元，漲幅2.6%；遠東到韓國每TEU較前一週上漲4美元。

上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則跌了6成多，本周運價續跌，全球都在觀察貨櫃輪減班效益，並且期待耶誕節、農曆春節前有一波小出貨潮，歐美需求衰退幅度大概在月底感恩節前後可以確定，廠商也會開始提出對明年展望的預測，補庫存需求有望在11月下旬開始出籠。