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雙11起跑買氣強 91APP：品牌對客戶電商GMV月增71%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

原生SaaS零售軟體雲服務公司91APP(6741)今日公布，雙11首週買氣超旺，整體品牌D2C(品牌直接對消費者)電商交易總額(GMV)較上月大增71%，年增達62%，電商代營運(TP)的交易總額月增跳升285%，即使在無疫情振興五倍券的紅利加持下，表現依然亮眼。

91APP指出，疫情解封後，各大商場、實體店解凍開打，人潮回流，買氣升溫，更有許多超前部署的實體零售品牌，積極善用虛實融合(OMO)策略，讓實體門市成為雙11的戰場前線，為品牌在D2C電商業績挹注成長動能。

91APP董事長何英圻表示，今年雙11正好是疫情解封後最好的總考驗，虛實融合是否佈建好，能推動，有效益，都表現在品牌D2C業績上。

《91APP零售研究》指出，已成功虛實融合轉型的品牌，在雙11活動行銷上加倍投入D2C(Direct to Consumer，直接面向消費者)的全通路操作模式，除了以第一方數據串接數位廣告平台，精準導流之外，也利用優惠碼搭配網紅和團購分潤機制，放大帶貨效益。品牌不單靠社群媒體或數位廣告投放來提升電商轉換率，現在更能靈活運用本身實體既有資源，像是在門市店頭進行雙11廣宣，結合店員促銷導購至線上、發優惠券、品牌APP推播等數位力量，帶動OMO成長循環。

另外91APP也觀察到，「門市自取」開始成為新取貨模式，消費者在品牌電商官網或App購買後可店取，到店還有機會再享折扣優惠，對於消費者來說，不須等待送貨，自取時間相對也較彈性，有實體品牌在「門市自取」的佔比，已達4成之高，顯示此已成為現在消費者不可或缺的需求選項。

瞄準國內解封後報復性消費潮，不少百貨、通路業者也宣布參戰雙11，線上線下同步夾攻，推出雙11各種優惠活動，甚至有大型零售通路，結合「預購」、「分批取貨」、「外送滿額免運」等各種行銷創意玩法來衝刺買氣。何英圻表示，雙11不再是單一戰場，越來越多品牌、通路、百貨商場，發動空軍、陸軍同步出擊，但唯有掌握D2C及OMO戰略方法，才是贏的關鍵，未來的雙11，也將逐漸形成市場新局。

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