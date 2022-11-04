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乾杯集團攜手台灣大車隊 推「55688安心乾杯」宣導無酒駕社會

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
酒後不開車讓代駕安全載你返家，全民共倡導無酒駕社會。台灣大車隊提供
酒後不開車讓代駕安全載你返家，全民共倡導無酒駕社會。台灣大車隊提供

看好歲末聚餐熱潮更勝以往，微醺之際也要醉不上道才盡興。乾杯集團攜手55688集團台灣大車隊（2640）推出「55688安心乾杯！」反酒駕宣導活動，即日起旗下全品牌提供55688APP叫車、代駕服務，並祭出乘車贈美酒、代駕享折扣兩項優惠活動，守護消費者安心暢飲、酒後安全返家。

正值補冬、年末聚餐旺季，民眾歡聚常飲酒助興，每年11月至次年3月為「酒駕肇事死亡案件」高峰期，去(2021)年酒駕死亡案件人數多達318人，相較前一年同期漲幅達到一成，更創下五年新高，為降低憾事發生，乾杯集團與55688集團台灣大車隊攜手展開「55688安心乾杯！」宣導活動，在年末聚餐高峰期，強化向消費者提醒歡樂聚餐之餘，也要酒後不開車及代駕返家，共同倡導無酒駕社會。

相當注重人與人互動的乾杯集團，主張好的服務要「站在對方的角度」，才能提供顧客真正需要的事物，計程車第一品牌台灣大車隊「與人為本」的品牌精神不謀而合，全台擁有2.2萬台車、市占率第一，聚餐高峰續攤、返家最能滿足代駕服務及叫車需求，滿足不同客群需求的偏好服務。在服務品質每月深獲台灣約1,000萬乘客肯定。55688代駕專業駕手全部通過專業培訓，熟悉各式車款，更獲選「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」唯一合作的指定車隊，為集團服務加乘。

崇尚「邊吃邊喝人生至樂」經營理念的乾杯集團，十分重視飲酒文化，提供美食、美酒讓賓主盡歡，考慮旗下餐飲型態飲酒的客人比例高，為讓客人暢飲無後顧之憂，乾杯集團門市增設台灣大車隊與55688代駕服務，將於用餐結束主動詢問叫計程車、代駕需求，將服務延伸至客人安全返家，並提供最高享330元酒後代駕折扣，讓賓客暢飲無虞、返程無懼。

乾杯為了鼓勵聚餐喝酒不開車，即日起至12月31日，凡到乾杯集團旗下餐飲品牌用餐，出示55688 APP裡三天內的乘車紀錄，掃碼加入KANPAI GO！CLUB會員，可免費兌換價值150~580元指定酒款一杯。「乾杯燒肉居酒屋」兌換Asahi生啤酒或沙瓦一杯；「老乾杯」任選酒款一杯；「和牛47」當日推薦酒款一杯；「黑毛屋」與「黑毛屋本家」兌換水果酒或Asahi生啤酒一杯；「麻辣45」兌換金宮Highball或Asahi生啤酒一杯。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

乾杯集團攜手55688集團台灣大車隊推出「55688安心乾杯！」反酒駕宣導活動。台灣大車隊提供
乾杯集團攜手55688集團台灣大車隊推出「55688安心乾杯！」反酒駕宣導活動。台灣大車隊提供

酒駕 台灣大

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