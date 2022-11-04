ITF旅展今開展 昇恆昌打造綠意商店
一年一度全台規模最大的「ITF 台北國際旅展」，今（4）日於南港展覽館盛大開展。睽違兩年多邊境終於解封。過去靠著韌性、轉型撐過疫情的昇恆昌，本次以創新永續環境保護的概念，打造獨一無二的綠意商店，這也成為熱門打卡拍照區域，現場櫃位採用極簡質感風，讓民眾一踏進來就感受到舒適、放鬆的氣氛，另外旅展期間還有機會抽中價值三萬多的三星摺疊手機 Galaxy Z Flip4，開展首日便有許多民眾好奇駐足，熱鬧非凡。
疫情期間從未缺席的昇恆昌，過去參加旅展也超過10年，每年都以不同主題，帶來許多精采活動。這次旅展以環保概念打造綠意商店，接軌國際時尚潮流，喚醒綠色時尚意識，同時延續昇恆昌已達成ESG減碳900萬公斤的目標。
本次昇恆昌特別於11/4(五)-11/7(一)將整個機場免稅店帶進旅展中，一同帶民眾找回出國前在機場購物的感覺，旅展現場打造無紙化服務，透過智慧平板開啟視訊購物模式，讓民眾可以立即連線購買機場免稅商品，數位化科技帶來的便利體驗，讓我們以「一通視訊，買通世界」滿足民眾一站購足的服務，同時達成減少紙袋與發票等碳足跡。
昇恆昌入圍走鐘獎的EMZ影音社群平台，活動期間於平台舉辦直播逛展覽活動，無法到場的民眾可以許下你想看的攤位囉，同時旅展期間不定時於社群平台上舉辦抽獎活動；11/4(五)-11/7(一)旅展現場購買免稅商品，還可享現金折抵，累折無上限，另外，當天只要加入會員立即享有天天抽獎資格，及其他好禮優惠等著你，別忘了密切鎖定昇恆昌官方粉絲頁消息，讓我們11/4(五)-11/7(一)線上線下粉絲一同互動。
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