屏東科學園區環評案初審未通過 環保署：補件再審

屏東科學園區規劃引進智慧農醫、綠色材料、太空科技等三大主軸產業，預估可創造年產值360億元，並提供約4,800個就業機會，環保署今（4）日進行，屏東科學園區開發計畫環評案初審未通過，環評委員及專家要求開發單位，重新評估噪音、民生用水、廢棄物產生如何處置，以及營運期間減碳措施規劃，提出完整文件與計畫後，再重新召開環評會。

環評委員表示，屏東科學園區應依據，開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則，對空氣污染物及溫室氣體排放量增量，提出抵換計畫；另外，要求開發商評估，再生水使用時程規劃及自來水減量規劃，強化進駐廠商的廢水回收再利用管理，避免排擠民生用水。

而近期環保署在業務報告中表示，《廢棄物清理法》修法將制定廢棄物流向管理規範，針對科技園區、工業園區等應規劃設置廢棄物處理設施，確保園區處理量能。環評委員也要求屏東科學園區開發商，強化進駐產業的廢棄物減量，以及資源循環零廢棄的規劃；對於園區產生的不可回收廢棄物部分，應承諾清運至國科會南部科學園區的處理設施處理。

屏東科學園區開發計畫說明書顯示，目前高雄科技園區出租率已達98%，因應高科技產業發展佈局進行產業用地儲備，因此推動屏東產業園區，計畫提供約38公傾的生產事業用地，以建構南台灣科技廊帶，同時提升科技產業冀爭利，並可創造4,800人至5,400人的就業機會，留住人才在地發展。

屏東科學園區規劃引進「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」等三大主軸產業，預估可創造年產值360億元，串連南台灣的科技產業廊帶，帶動屏東地區產業升級。在智慧農醫聚落部分，主要為延伸農業養殖相關技術項目，擬定產業項目包含，動物用藥、植物用藥、通訊設備以及系統整合。而綠色材料聚落，以材料應用為主，包含有：綠能材料、半導體材料、再生與環保光電材料等次產業項目，以及其他綠能應用。

太空科技產業聚落，考量南部地區為金屬材料生產重鎮，以及高精度精密、航太等級特殊製程金屬精密加工等產業。次產業包含衛星通訊元件及設備系統、航太金屬總件、電腦張邊產品，以及光通訊。其他新興科技產業聚落，包含電腦及週邊通訊、光電、5G／6G網路以及資安科技。