高雄亞灣2.0計畫 陳其邁：發展水岸經濟 打造國際企業旗艦中心聚落

為加速亞灣發展，吸引產業投資，高雄市長陳其邁今(4)日宣布啟動「亞灣2.0」計畫，盤點亞灣現有廣達27.8公頃的大型水岸基地，再度與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，邀請國際級企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

陳其邁表示，中美貿易戰導致供應鏈重組，許多科技大廠在中美貿易戰、地緣政治的框架下回到台灣，高雄市政府也針對高科技廠商的需求，與中央合作推動「亞灣2.0」計畫，是亞灣5G AIoT創新園區的升級進階版，主要打造水岸經濟、跨國企業總部、國內大型科技廠商旗艦中心聚落計畫，希望能夠導入企業全球佈局，包括研發、教育以及服務提供中心等，提供最完整的服務，成為企業邁向國際的門戶。

亞灣2.0啟動記者會由高雄市長陳其邁主持，國發會、經濟部國營會、交通部航港局及在亞灣區內擁有大面積土地的台電、中油、港務公司等國營事業代表均出席，展現中央與地方共同開發意願。此外，國際大廠IBM、鴻海、廣達、仁寶、緯創、禾碩、友達、群聯、HTC、奇景、義隆等，以及中信金控台灣人壽、富邦、國泰、新光等指標壽險業者也到場參與，對亞灣區規劃願景表達高度關注與興趣。

陳其邁指出，機會是留給準備好的人，高雄市有十足的企圖心，近幾年隨著5G通訊的發達，如何在後疫情時代，快速地藉由5G AIoT應用服務，改善人類的生活，在各領域包括交通、醫療等應用。先前擔任行政院副院長的時候，就大力加速5G AIoT應用服務的發展，不管在配套的各項科專計畫，或選定高雄作為5G AIoT的示範場域，從觀念到商業模式、服務模式等，都以亞洲新灣區作為最佳的場域。

此外， 陳其邁說，高雄具有優渥的條件，包括便捷的生活、交通、航班、港口等，是企業做為全球佈局最佳的地點，高雄市政府也是最值得信賴、最有效率的工作夥伴，協助企業解決所碰到的任何問題，並提供一站式的服務。

都發局指出，經盤點區內水岸基地共約27.8公頃，將是全台唯一水岸大型發展腹地，其中已簽約的特貿三公辦都更預估提供約10至15萬坪空間，將創造至少4千個就業機會，規劃打造智匯學院、托育家園、5G AIoT創意交流中心、產業創新設計館、智慧零售體驗館等超過千坪的公共空間，並設立5G AIoT推廣基金會、新創天使基金等，扶植新創落地高雄。

都發局長吳文彥表示，已盤點的27.8公頃土地地主包含市府、經濟部、交通部航港局、台電、中油及港務公司等，未來市府將與國營事業地主合作，透過獎勵企業進駐公開作業機制及平台媒合所需不動產，作為企業營運總部、區域總部、研發顧問中心、應用技術訓練中心及其附屬設施等使用。同時因應投資衍生的青年就業、弱勢族群及企業員工等安家需求，市府已規劃建置並陸續動土興建共1.5萬戶社宅，落實居住正義與青年返鄉創業安居。

經發局表示，市府與中央與攜手推動亞灣創新園區計畫取得階段性成果，打造全台最大5G創新實證場域，搶占全球5G供應鏈關鍵地位，「亞灣2.0」升級為企業集團旗艦中心聚落，未來更將持續透過招商補助加碼，提供融資利息、房地租金、房屋稅及勞工薪資等補貼，鎖定金融、科技等產業將研發或企業總部落地亞灣，帶動水岸生活文化休閒娛樂等水岸經濟發展，勢必再吸引另一波高階人才的投入，帶動高雄整體城市、產業轉型與發展。