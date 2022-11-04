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信義房屋提醒：年底裝修旺季到 這五件事不可不知

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義居家表示，年底裝修需注意5件事，才能讓裝修任務如期如質的完成。圖／信義居家提供
信義居家表示，年底裝修需注意5件事，才能讓裝修任務如期如質的完成。圖／信義居家提供

時序入冬，農曆新年的腳步也近了，不少人打算在年前整理住家，除舊布新，專家提醒，若有裝修的規劃，務必要盡早進行，尤其近期缺工又缺料，裝潢工程很容易延遲，需慎選設計公司、預留足夠施工時間、隨時留意工程進度、簽妥報價單、仔細驗收，做好這５件事，讓裝修任務如期如質的完成。

信義居家表示，第一，需慎選設計公司，並提早溝通。建議在施工前2個月，就要挑選好信譽佳的設計師，開始討論需求、風格喜好、建材等，討論愈詳盡，愈能避免施工過程中再修改，也愈能掌握進度。

第二，預留足夠的施工時間。想要在年前裝修完工，信義居家建議，中古屋最好提早4個月以上開工，新成屋也要提早至少3個月，有些社區大樓會規定只能在平日白天施工，得特別留意。

假如時間真的太緊，不妨與設計師溝通，挑選最重要的事項優先執行，像是空間的必要需求如隔間、基礎工程、水電工程等，再搭配其他的裝飾性裝修如多層次的天花板設計等等，工期較有彈性。

第三，隨時留意工程進度。年前搶工班、搶師傅的情形很普遍，一個工班手上可能同時負責好幾案，最好常常親自到場監工，確保工班、師傅都有依照安排的工期、人力到場施工；如果委由設計師監工，則可請設計師每日更新進度，以確保工程不延誤。

第四，簽妥報價單，避免缺料漲價。近期常有缺料或漲價等情事，專家建議，在找設計公司時要挑選有規模、合法立案的，也最好有長期配合的料件供應商，避免在裝修過程中被收取不當追加款；也一定要簽妥合約及報價單當成憑據，必要時可用來請對方履約。

第五，仔細驗收。工班在趕工時，很容易忽略細節，驗收時需特別留意是否有瑕疵，如果有問題，就需要趕快請設計師與工班溝通更換或補救。倘若要避免裝修瑕疵或是爛尾的窘境，最好挑選合法登記立案、具有專業證照的業者，以信義居家為例，不但有完整的裝修服務流程，能依照客戶需求量身客製裝修方案，工程完工後也享有保固與售後服務，有保障最安心。

工時 漲價

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