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雲林豬農辦座談提問訴心聲 張麗善：全力協助輔導

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林豬農辦理座談會，邀縣長張麗善出席與會對談產業發展。圖／張麗善競選團隊提供
雲林豬農辦理座談會，邀縣長張麗善出席與會對談產業發展。圖／張麗善競選團隊提供

雲林畜牧業者昨晚舉辦座談會，拚連任的縣長張麗善受邀出席與會，她今天說，昨與豬農討論雲林養豬產業正面臨的挑戰與未來發展，藉機聽取意見，將納改善飼養、屠宰與銷售現況作為施政方針，讓產業向上提升。

雲林縣在養豬隻約155萬頭，占全國28.5%，每天進出量最高平均達3000隻毛豬；前雲林肉品市長董事長暨養豬協會理事蔡德福、中華民國養豬聯合社總經理張清斌、口湖養豬合作社經理洪建鈞、台灣青年養豬聯盟理事長張祐誠，及麥寮等地指標性豬場業者齊聚與張麗善對談產業。

洪健鈞提出收購及去化議題、運輸車定位掌握疫病豬隻動向規劃、擴大辦理禁止廚餘養豬至嘉義、台南、高雄、屏東等；二崙養豬戶廖晃毅則建議，運豬車、飼料車、化製車等進出洗消應進行控管，落實豬場生物安全外部層級。

張祐誠指出，目前雲林豬農聚焦議題包括擺脫口蹄疫疫區惡名、優化豬肉產銷制度、提升畜舍規格、農地合理使用、擴大畜產政策意見交流等5大面向。

張祐誠強調，非洲豬瘟對養豬業的衝擊，非一般人所能想像，豬隻一旦感染就能造成單場90％死亡，因此有效杜絕非洲豬瘟，成為在雲林保障養豬業的最先要務；此外，受疫情衝擊，豬農生產成本大增27％，希望針對豬肉品牌化及專區化進行管理，並持續支持青農未來將投入的20年飼養周期。

張麗善表示，針對近日遭質疑「刁難豬農、無法申請補助」議題，縣府均依中央給予經費，按申請人數公平分配，現已透過農業處擴大分配條件，滿足申請需求，對於豬農意見定會全力協助與輔導，絕不劃地自限、自我矮化，讓各方面產業及人才都能在國際上做交流。

拚連任的雲林縣長張麗善與豬農討論雲林養豬產業正面臨的挑戰與未來發展。圖／張麗善競選團隊提供
拚連任的雲林縣長張麗善與豬農討論雲林養豬產業正面臨的挑戰與未來發展。圖／張麗善競選團隊提供

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