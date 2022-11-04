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雲林豬農辦座談提問訴心聲 張麗善：全力協助輔導
雲林畜牧業者昨晚舉辦座談會，拚連任的縣長張麗善受邀出席與會，她今天說，昨與豬農討論雲林養豬產業正面臨的挑戰與未來發展，藉機聽取意見，將納改善飼養、屠宰與銷售現況作為施政方針，讓產業向上提升。
雲林縣在養豬隻約155萬頭，占全國28.5%，每天進出量最高平均達3000隻毛豬；前雲林肉品市長董事長暨養豬協會理事蔡德福、中華民國養豬聯合社總經理張清斌、口湖養豬合作社經理洪建鈞、台灣青年養豬聯盟理事長張祐誠，及麥寮等地指標性豬場業者齊聚與張麗善對談產業。
洪健鈞提出收購及去化議題、運輸車定位掌握疫病豬隻動向規劃、擴大辦理禁止廚餘養豬至嘉義、台南、高雄、屏東等；二崙養豬戶廖晃毅則建議，運豬車、飼料車、化製車等進出洗消應進行控管，落實豬場生物安全外部層級。
張祐誠指出，目前雲林豬農聚焦議題包括擺脫口蹄疫疫區惡名、優化豬肉產銷制度、提升畜舍規格、農地合理使用、擴大畜產政策意見交流等5大面向。
張祐誠強調，非洲豬瘟對養豬業的衝擊，非一般人所能想像，豬隻一旦感染就能造成單場90％死亡，因此有效杜絕非洲豬瘟，成為在雲林保障養豬業的最先要務；此外，受疫情衝擊，豬農生產成本大增27％，希望針對豬肉品牌化及專區化進行管理，並持續支持青農未來將投入的20年飼養周期。
張麗善表示，針對近日遭質疑「刁難豬農、無法申請補助」議題，縣府均依中央給予經費，按申請人數公平分配，現已透過農業處擴大分配條件，滿足申請需求，對於豬農意見定會全力協助與輔導，絕不劃地自限、自我矮化，讓各方面產業及人才都能在國際上做交流。
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