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虹光宋家兄弟首聯手 大直汽車旅館變身精品商辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
虹光植福路商辦大樓預計於2025年完工。圖／業者提供
虹光植福路商辦大樓預計於2025年完工。圖／業者提供

看好大直辦公需求，繼日前傳出大直家樂福將熄燈改建商辦，虹光集團也決定將先前以約13億元買下大直伊都汽車旅館，打造為商辦大樓，並於今(4)日舉行動工典禮，個案也是虹光集團宋大江、宋大華兄弟合作首案。

業者表示，大直辦公市場近來快速發展，除了已落成的大樓，建商看好大直緊鄰內科園區，與信義計畫區只有一橋之隔，近年紛紛押寶商用不動產，包含華固建設前後投入50億於金泰段購地、忠泰建設延請安藤忠雄設計頂級商辦產品、良茂建設於美福飯店旁新建商辦只租不賣，以及大陸建設收回大直家樂福改建等。

大直商辦交易行情近年也節節升高，台北時代廣場大直CBD已成交到一坪128萬，大直豐匯更達129.7萬元，直逼敦北A級商辦價格，預示大直可望成為下一個A級商辦群聚的重要商圈。

印尼紡織大王宋良浩家族很早就看好大直市場，宋家兩兄弟宋大江、宋大華回台成立公司，也鎖定大直商辦投資，除了先前完工的虹光LIVE商業大樓，先前以約13億元買下大直伊都汽車旅館，也決定將興建為兩側臨路、樓高十層的純商辦產品。

虹光大江董事長宋大江表示，投入台灣房地產的十年，從一開始的商用及店面買賣租賃、純住宅產品荷里居、中山•雋的興建銷售，再到虹光LIVE的餐飲大樓、永康壹號的住商混和大樓，及現在植福路的純商辦，虹光一直在打磨不同類型產品的經驗及商業模式。

他表示，新嘗試與挑戰，是很好的自我突破和學習歷程，能夠和弟弟宋大華一起為集團開創更大的格局及發展空間，更是別具意義。

虹光植福路商辦基地面積約467坪，虹光集團延請頂尖設計團隊三門聯合建築師事務所量身打造，設計特色為臨路最大面寬採輕巧具穿透性的玻璃帷幕留給辦公室空間做彈性格局使用，創造零死角而開放穿透的簡約、大器、高質感精品商辦大樓，預計在2025年完工。

宋大江(左)、宋大華(右)兄弟合作深耕大直商圈。圖／業者提供
宋大江(左)、宋大華(右)兄弟合作深耕大直商圈。圖／業者提供

商辦 大江

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