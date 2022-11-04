虹光宋家兄弟首聯手 大直汽車旅館變身精品商辦

看好大直辦公需求，繼日前傳出大直家樂福將熄燈改建商辦，虹光集團也決定將先前以約13億元買下大直伊都汽車旅館，打造為商辦大樓，並於今(4)日舉行動工典禮，個案也是虹光集團宋大江、宋大華兄弟合作首案。

業者表示，大直辦公市場近來快速發展，除了已落成的大樓，建商看好大直緊鄰內科園區，與信義計畫區只有一橋之隔，近年紛紛押寶商用不動產，包含華固建設前後投入50億於金泰段購地、忠泰建設延請安藤忠雄設計頂級商辦產品、良茂建設於美福飯店旁新建商辦只租不賣，以及大陸建設收回大直家樂福改建等。

大直商辦交易行情近年也節節升高，台北時代廣場大直CBD已成交到一坪128萬，大直豐匯更達129.7萬元，直逼敦北A級商辦價格，預示大直可望成為下一個A級商辦群聚的重要商圈。

印尼紡織大王宋良浩家族很早就看好大直市場，宋家兩兄弟宋大江、宋大華回台成立公司，也鎖定大直商辦投資，除了先前完工的虹光LIVE商業大樓，先前以約13億元買下大直伊都汽車旅館，也決定將興建為兩側臨路、樓高十層的純商辦產品。

虹光大江董事長宋大江表示，投入台灣房地產的十年，從一開始的商用及店面買賣租賃、純住宅產品荷里居、中山•雋的興建銷售，再到虹光LIVE的餐飲大樓、永康壹號的住商混和大樓，及現在植福路的純商辦，虹光一直在打磨不同類型產品的經驗及商業模式。

他表示，新嘗試與挑戰，是很好的自我突破和學習歷程，能夠和弟弟宋大華一起為集團開創更大的格局及發展空間，更是別具意義。