循環材料創新技術應用 落實減廢、減碳、循環高值化

經濟部今（4）日舉行「循環材料創新應用新路徑技術研討會」，邀請千盟、中佑、竹路及元鼎四家廠商發表，如何透過循環新路徑，將鋼鐵、半導體、煉鋁等產業製程副產品或廢棄物，藉由創新技術進行跨產業材料循環應用。

工業局永續發展組長凌韻生表示，工業局藉由循環技術暨材料創新專區推動辦公室攜手產學研，投入循環材料研發、創新應用及循環產業聯盟輔導，進一步以經濟部產業升級創新平台，提供企業申請研發補助。

凌韻生說，未來將持續以循環材料專區作為整合研發示範場域，串接產學研資源推動產業落實廢棄物減量、循環材料開發、循環技術優化與創新商業模式，帶動台灣產業朝循環經濟轉型發展。

工研院產服中心謝國倫副執行長表示，四案透過循環新路徑將循環材料創新轉化為高值產品，每年預計可達成2.08萬噸的減碳效益，達到減廢、減碳、高值化應用效益。

千盟為高科技精密陶瓷專業製造廠商，透過工研院輔導，運用半導體產業廢晶圓邊角料所製備的循環矽粉，合成開發高值化再生碳化矽粉體，以一條龍的客製化設計、加工及製造晶圓承載盤產品，成功將公司產品提升至高品質半導體等級。

中佑精材是台灣首家3D列印用金屬粉末製造廠商，以公司建立之自有關鍵技術，成功將循環銅材料，開發為循環高值之耐高溫銅合金粉末，讓循環資源高值化再利用，應用於國內5G/6G通訊衛星產業關鍵元件。

竹路應材為國內高品質氮化鋁粉末供應商，與循環材料專區合作，將電子產業的廢鋁靶材及邊角料，高值化再製為循環高純度氮化鋁粉末，可應用於電動車及電子封裝產業之氮化鋁基板及導熱膠等產品。

元鼎為國內專業的耐火材料製造商，透過工研院輔導，成功將造成環境負荷的鋁渣與集塵灰等金屬煉製事業廢棄物，轉化為高強度與高價值之耐火骨材。