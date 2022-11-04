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拿下大巨蛋商場 徐旭東：要成為東南亞NO.1
遠東集團董座徐旭東今（4）日出席SOGO周年慶前造勢，首度談到大巨蛋商場規劃。他說，該據點將是東南亞最大百貨商場，既有百貨又有mall（購物中心），只是面積太大頗具挑戰，已找來三位世界級設計師規劃，要讓大巨蛋成為很有趣、很精彩的據點，「成為東南亞NO.1」。
SOGO今年6月宣布拿下台北大巨蛋商場，由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道商場等共計約4.2萬坪，均由SOGO經營。
SOGO董事長黃晴雯形容，這是全台北最後一塊最大的商場。該商場亦將結合大巨蛋體育館，商場將提供購物、餐飲體驗、休閒娛樂業種，將與鄰近的忠孝館和復興館做出清楚區隔。
徐旭東說，今年年初開出遠百竹北店，花了很大功夫，不但規劃客家土樓外型，更有融入客家文化，很受竹北人歡迎，所以「顧客覺得這個點（大巨蛋）要比竹北更好」，內部規劃設計要與竹北完全不同。
他表示，商場共有4.2萬坪，面積大，需要花工夫規劃。現在的消費者都要看到新的東西，所以大巨蛋該如何規劃，正腦力激盪中，「未來不光是台灣，我們還要讓東南亞看到大巨蛋是『No1』」，忠孝東路除了有SOGO百貨，還能串連大巨蛋，真的讓人「really happy go！」
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