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台北國際旅展開幕 長榮航帶您徜徉360度環景劇場 線上旅展最高省萬元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2022 ITF台北國際旅展於今（4）日在台北南港展覽館一館正式開幕，蔡總統親自到長榮展攤，為業者加油。記者楊文琪/攝影
2022 ITF台北國際旅展於今（4）日在台北南港展覽館一館正式開幕，蔡總統親自到長榮展攤，為業者加油。記者楊文琪/攝影

2022 ITF台北國際旅展於今(4)日在台北南港展覽館一館正式開幕，展期自11月4日至7日共四天，台灣自10月13日起全面解封，長榮航空（2618）隨即開航的米蘭及慕尼黑新航線進量快速成長。為了讓大家實現一秒出國的願望，長榮航空（2618） (攤位號碼：J1102)今年特別以嶄新的思維參展，跳脫以銷售為主的展場設計，打造前所未有的虛擬實境現場，讓民眾搶先體驗全新的e化新旅行服務。

長榮航空表示，旅展期間，只要加入長榮航空LINE官方帳號並完成虛擬登機證製作，即可透過長榮航空旅展攤位現場擬真打造的1:1機場自助託運行李櫃檯，同步體驗零接觸的快速登機步驟。攤位中更精心打造360度環景劇場，熟悉的登機音樂讓人如同置身於機艙中，羽球國民天后戴資穎更以親切的機上廣播邀請大家一起出國去，讓您一秒能抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點，為視覺與聽覺帶來雙重享受。

長榮航空展區內的皇璽桂冠艙首度以3D光雕立體動態呈現，以絢麗的視覺效果介紹該艙等的各項細節，聲光效果讓人目不暇給，浮空投影技術更將長榮航空機隊中波音787、波音777-300ER及Hello Kitty彩繪機等機型出現在民眾眼前，有如觀賞一場科幻大秀，完成展場體驗還能享受一杯道地德國柏克金啤酒及小禮物。趕快跟我們一起出國去囉。

台灣邊境解封至今，許多民眾已陸續安排久違的海外觀光旅遊或商務行程，長榮航空利用疫情這兩年推出許多零接觸的科技新服務，為了讓民眾能快速了解搭機新流程，特別製作「e化新旅行」的影片，強調一支手機即可完成的一條龍服務，並以華麗的三分割旋轉舞台，流暢地從【家裡】轉換到【機場】再到【機上】，鼓勵旅客多加運用預約自動報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運、人臉辨識登機…等全新航空旅行服務概念，重新熟悉最新搭機流程，盡情享受長榮航空提供的完美旅程。

當然除了在ITF台北國際旅展精心營造的虛擬實境體驗外，想要搶便宜的民眾千萬別錯過「2022長榮航空線上旅展」，即日起至11月27日午夜十二點止，前往線上旅展活動官網都有機會找到明年3月底前出發的優惠機票，最高還可省萬元，搶票出國就是現在。

長榮航空 慕尼黑

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