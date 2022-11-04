2022 ITF台北國際旅展盛大登場 住宿餐券出國旅遊優惠看這裡

國內最大，也是疫後首場盛大的實體旅展－2022 ITF台北國際旅展今（4）日於南港展覽館一館開幕，包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，要玩國旅的話，有優惠住宿、餐券可以選購，想出國旅遊也有多種優惠價，可讓民眾買得開心、並重溫出國旅遊的感動。

今天開幕儀式包括蔡總統、交通部長王國材、文化部長李永得及多個等邦交國大使，和多個旅遊單位代表典禮現場，展現各界共同推廣觀光、重振經濟的決心。蔡總統致詞時表示，ITF作為國境開放後的第一個國際旅展，是國際旅遊重啟的重要象徵，也感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。

她說，截至10月底，已有52團旅遊團入境，相信產業復甦的腳步會越來越快，蔡總統也邀請業界朋友與政府一同努力，把握機會用品質與服務，創造國內外旅遊更好的發展，為產業帶來更大商機，她並邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭說，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光 GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。