這區域去年還在漏夜排隊買房 今年交易量縮5成

今年房市交易量明顯萎縮，房仲業者依據六都地政局公布之買賣移轉棟數，統計今年前10月各行政區之買賣移轉棟數，與去年同期相較，六都有近6成、共158個行政區買賣移轉棟數下滑，今年減少最多的行政區，是去年新聞報導有建案吸引買方漏夜排隊的台南市仁德區，年減幅52.1%。

雖然棟數減少的行政區占多數，不過，今年還是有區域大幅增加，其中以桃園市觀音區大增77.1%居冠。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，今年央行升息、貨幣緊縮，去年的話題熱區在今年買方反應趨冷，成交量下滑顯著，不過有許多區域因過去幾年新案量大，今年挹注不少交屋量，故移轉棟數大幅增加。

綜觀六都今年買賣移轉棟數減少最多的行政區，台南仁德區數量腰斬，其次依序為新北市鶯歌區年減44.5%、高雄市橋頭區年減41.6%、新北市三峽區年減33.3%、台中潭子區年減32.2%，今年減幅最大的前五個行政區，買賣移轉棟數都比去年同期少3成以上。

郎美囡表示，台南市仁德區及高雄市橋頭區去年受園區議題帶動，不僅新案市場火熱，新成屋、中古屋市場也頗為熱絡，且去年有交屋量墊高基期，但今年科技業因全球經濟下行衝擊，房市話題冷卻，交易跟著下滑；而新北市鶯歌區及三峽區的房價比新北市蛋黃區及台北市親民，前幾年因三鶯線刷亮能見度，且生活機能日趨成熟，吸引許多買方致使價量齊揚，今年買方普遍不願追高，故拉長物件去化時間。

至於今年前10個月買賣移轉棟數增加的區域，郎美囡指出，大部分是2017年以來新屋市場推案量大的區域，尤其台中市及桃園市諸多重劃區供給大量新案，今年尚有交屋量支撐，不過熱錢之外，也有買方以生活機能為購屋取向，如新北市三重區共有6座聯外橋、6個捷運站，在大台北地區屬交通便利性極高的區域，因此買盤相對穩健，前10個月還有超過1成的增長。