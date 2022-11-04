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ITF旅展開跑 蔡英文：可望為觀光業注入更多的能量

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「2022 ITF台北國際旅展」11月4日登場，國內的航空業者華航集團、長榮航空也全面恢復參展，星宇航空則是首次參加。記者黃淑惠／攝影
「2022 ITF台北國際旅展」11月4日登場，國內的航空業者華航集團、長榮航空也全面恢復參展，星宇航空則是首次參加。記者黃淑惠／攝影

疫情解封後全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」11月4日登場，國內的航空業者華航（2610）集團、長榮航空（2618）也全面恢復參展，星宇航空則是首次參加；總統蔡英文今天參與活動並且表示，這是疫後最大的旅展，可望為觀光業注入更多的能量，感謝疫情期間觀光產業對於政策的體諒與配合，10月解封以來共有52團來台灣。

這次旅展也大手筆的提供許多好康，旅行社祭出遊韓、東南亞不用2萬，五星飯店住宿券下殺1.7折及人氣餐券4.6折起，主辦單位台灣觀光協會估算今年觀展人次可達25萬，為去年11餘萬的兩倍多。

台灣觀光協會表示，今年展出單位包括日本、南韓、泰國、馬來西亞等71個國家及城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、華航長榮等7家航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，展攤數較去年的800個增加五成；在各展攤中，與疫情前相同仍是日本規模最大，有96個攤位，其次是南韓的56個攤位。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億個，亞太地區占64.8%。意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，希望以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。

疫情解封後全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」11月4日登場。記者黃淑惠／攝影
疫情解封後全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」11月4日登場。記者黃淑惠／攝影
華航集團疫後首度參加2022 ITF台北國際旅展，蔡英文總統(左二)、觀光協會葉菊蘭會長(左一)來到華航展區，華航董事長謝世謙致贈A321皮卡丘彩繪機模型。黃淑惠攝
華航集團疫後首度參加2022 ITF台北國際旅展，蔡英文總統(左二)、觀光協會葉菊蘭會長(左一)來到華航展區，華航董事長謝世謙致贈A321皮卡丘彩繪機模型。黃淑惠攝
ITF旅展開跑總統蔡英文可望為觀光業注入更多的能量10月解封以來共有52團來台灣。黃淑惠攝
ITF旅展開跑總統蔡英文可望為觀光業注入更多的能量10月解封以來共有52團來台灣。黃淑惠攝
這次旅展各業者也大手筆的提供許多好康，包括航空公司、旅行社及免稅店祭出各種優惠。黃淑惠攝
這次旅展各業者也大手筆的提供許多好康，包括航空公司、旅行社及免稅店祭出各種優惠。黃淑惠攝

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