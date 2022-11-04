六都158行政區交易跌 去年排隊搶房區今年最慘
今年房市交易量明顯萎縮，住商機構統計今年前10月各行政區買賣移轉棟數，與去年同期相比，六都有近6成、共158個行政區買賣移轉棟數下滑，今年減少最多的行政區，是去年新聞報導有建案吸引買方漏夜排隊的台南市仁德區，年減幅達52%。
雖然棟數減少的行政區占多數，但也有一些區域大幅增加，如桃園市觀音區大增77%。
大家房屋企研室副理郎美囡分析，今年央行升息、貨幣緊縮，去年話題熱區在今年買方反應趨冷，成交量下滑顯著，不過有許多區域因過去幾年新案量大，今年挹注不少交屋量，移轉棟數大幅增加。
六都今年買賣移轉減少行政區，台南仁德區腰斬最多，其次依序為新北鶯歌區年減44%、高雄橋頭區年減41%、新北三峽區年減33%、台中潭子區年減32.2%，今年減幅前五個行政區，買賣移轉棟數都比去年同期少3成以上。
郎美囡表示，台南仁德、高雄市橋頭去年受園區議題帶動，不僅新案市場火熱，新成屋、中古屋市場也頗為熱絡，且去年有交屋量墊高基期。今年科技業因全球經濟下行衝擊，房市話題冷卻，交易跟著下滑。
新北鶯歌及三峽的房價比新北市蛋黃區及台北市親民，前幾年因三鶯線刷亮能見度，且生活機能日趨成熟，吸引許多買方，價量齊揚，今年買方普遍不願追高，拉長物件去化時間，成交放緩。
至於今年前10個月買賣移轉棟數增加區域，郎美囡指出，大部分是2017年以來新屋市場推案量大的區域，尤其台中市及桃園市諸多重劃區供給大量新案，今年尚有交屋量支撐。
住商不動產企研室資深經理徐佳馨認為，房價雖有通膨支撐，惟利空因素干擾，買盤猶豫，市場持續維持震盪，現階段屋主讓利有限、建商開價未降，買方不急於出手，賣方也有惜售心態，顯示只要價格不修正，交易量不容易擴大。
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