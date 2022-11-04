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慕尼黑首航成功！ 長榮航空明年計畫開航菲律賓克拉克

聯合報／ 記者邱瓊玉／慕尼黑即時報導
長榮航空台北-慕尼黑首航班機在慕尼黑當地時間3日下午5時許抵達慕尼黑機場，由慕尼黑國際機場公司資深副總Oliver Dersch (右)等人前往迎接，還送了長榮航空總經孫嘉明(左)首航紀念愛心薑餅。記者邱瓊玉／攝影
長榮航空台北-慕尼黑首航班機在慕尼黑當地時間3日下午5時許抵達慕尼黑機場，由慕尼黑國際機場公司資深副總Oliver Dersch (右)等人前往迎接，還送了長榮航空總經孫嘉明(左)首航紀念愛心薑餅。記者邱瓊玉／攝影

長榮航空台北-慕尼黑首航班機在慕尼黑當地時間3日下午5時許抵達慕尼黑機場，由慕尼黑國際機場公司資深副總Oliver Dersch (奧利佛.德爾許)等人前往迎接。對於外界關心長榮航空下一個可能的新航點，長榮航空總經理孫嘉明透露，明年有開闢菲律賓克拉克的計畫，之後會陸續評估其他市場。

長榮航空台北－慕尼黑航線4日首航，經過14個多小時飛航後，抵達慕尼黑機場。為了給首航旅客一個驚喜，慕尼黑機場不僅請來樂手吹奏口風琴外，還送每人一份紀念愛心薑餅，另外還送了孫嘉明等人，一個印有孫嘉明姓名字樣的首航紀念愛心薑餅，以及一個巴伐利亞邦徽特製啤酒杯。

Oliver Dersch表示，期待台北-慕尼黑航線好幾年了，相信這條新航線一定能非常成功，開航後將可搭配東北亞、東南亞的綿密航網，方便歐洲旅客轉機至亞洲各大城市，也相信透過此次開航能更加堅實彼此的合作關係。

孫嘉明表示，大家都知道，台灣因為一些特殊關係，想要取得航權並不容易，本來台德之間每周有七班，先分配給華航，他們選擇飛法蘭克福，每周有七班的客機航班，長榮航空則是希望取得航權突破，本來有點眉目，但因為德國地方選舉，再加上疫情拖延就耽擱，所幸去年在駐德代表謝志偉的協助下，才增加到四班，並且分配給我們，在綜合考量下開航慕尼黑。

孫嘉明也提到，慕尼黑是德國的第三大城，也是長榮在歐洲第六個航點，之所以選擇慕尼黑，一個是著眼一般旅客，像是德國南部有很多景點，包括新天鵝堡，另一個著眼點是商務客，因為德國南部是工業重鎮，包括BMW總部 西門子都設在這邊，每兩年還有墊子展，再加上德國南部屬於工業區，貨運占了相當重要的比例，像是這次首航班機，或是回程，基本上貨運都是裝滿的。

至於之後是否考慮貨運飛慕尼黑？孫嘉明表示，長榮只有八架貨機，目前還是放在北美，之後要改裝三架，明年底還有一架，屆時會再來仔細評估，是否要讓貨機回到歐洲市場。

孫嘉明表示，預估明年底前整體運量將恢復到疫情前八成左右，之所以沒有百分之百，很大的因素是兩岸航班縮減得比較厲害，兩岸如果有新的進展，還會在八成基礎還會再增加一些。現階段最重要任務是恢復其他航線的航班，再來明年則是計劃開闢菲律賓的克拉克航點。

孫嘉明說，疫情前，每年有九萬旅客到德國、七萬旅客從德國到台灣去，慕尼黑航點的開闢，會讓台灣人到德國旅遊更方便，且長榮航空在歐洲的網路佈建逐漸成形，目前累計已達到六個航點，且彼此可以串連，將會帶更多旅客到歐洲，也希望吸引歐洲人到台灣，不只是看到德國這個市場。

長榮航空台北-慕尼黑首航班機在慕尼黑當地時間3日下午5時許抵達慕尼黑機場，由慕尼黑國際機場公司資深副總Oliver Dersch (奧利佛.德爾許)等人前往迎接。記者邱瓊玉／攝影
長榮航空台北-慕尼黑首航班機在慕尼黑當地時間3日下午5時許抵達慕尼黑機場，由慕尼黑國際機場公司資深副總Oliver Dersch (奧利佛.德爾許)等人前往迎接。記者邱瓊玉／攝影

長榮航空 慕尼黑 德國

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