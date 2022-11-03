新光三越電商平台skm online雙11 HIGH購節開跑

星宇10月底恢復「東方夏威夷」之稱的越南峴港線點，華航10月4日宣布明年元月開闢蜆港新航點，長榮航預計明年也要恢復蜆港航線，市場都好奇為何三家公司連二線城市都搶破頭開航，是航空業好日子將盡?航空專家表示，其實航空客運市場才剛從谷底要準備起飛的階段，三家業者搶進越南峴港，著眼是另一塊大餅。

2022-11-03 18:23