新光三越電商平台skm online雙11 HIGH購節開跑

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
新光三越電商平台skm online「11.11 HIGH購節」開跑。新光三越／提供
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電商雙11大促將至，新光三越電商平台skm online也提前備戰雙11，聯手3,300個品牌打造「11.11 HIGH購節」，首選推薦LANCOME x BE@RBRICK注目聯名，限定版商品登場，KIEHL'S契爾氏攜手金曲大咖，即日起至11/14購買雙11限定組合，就抽瘋趴演唱會門票。

還有美妝迷最期待的聖誕倒數月曆─LA MER奇幻嘉年華聖誕倒數月曆、VALMONT幸福夢境聖誕禮盒、ORIGINS品木宣言聖誕派對倒數月曆等。

另外，Dyson更推出V12 Detect Slim™Fluffy Plus無線吸塵器，獨家贈收納架+LED吸頭；Corrale直捲髮造型器（紫黑）獨家優惠價，HEALTHPIT日本按摩精品sofand按摩小沙發下殺59折，打造全年最低價。

skm online於即日起至11/13（日）活動期間推出全站單筆消費滿2,000元現折111元，最高單筆滿20,000元現省1,111元專屬回饋！活動期間全站消費滿1,111再抽LG CordZero A9+無線吸塵器。

此外，skm online更推出雙11限時專區，跟上戶外旅遊風潮，ROOTS精選商品611元起、THERMOS膳魔師輕量保溫瓶組下殺4折等；秋冬美妝新品推薦：ESTEE LAUDER雙11限定─特潤冰導亮眼精華組、LANCOME雙11超殺限定─小黑瓶瘋搶組、KIEHL'S契爾氏早C晚A一起瘋組、TOM FORD設計師奢華水唇萃限量色上市、PAUL&JOE大耳狗限量隔離護手霜套組、JO MALONE LONDON裝飾蠟燭組合旅行蠟燭套裝等。

還有週年慶熱銷家電：OSIM電競天王椅V（2022世足賽限量款）、SAMSUNG三星65吋Neo QLED 4K量子電視（2022年新版）、SAMSUNG三星9.1.4聲道家庭劇院（HW-Q930B/ZW），下單現折再加贈。

知名日系、歐美輕奢輕珠寶agete、Les Néréides首度加入雙11回饋陣容─agete 11/7至11/13滿兩件即享9折，滿15,000元再贈飾品收藏盒乙個、Les Néréides 11/3至11/6全面85折，滿8,000元再贈飾品收藏盒。

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