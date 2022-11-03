買氣冷！10月新屋市場業者「以拖待變」 惟房價鐵板一塊

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年10月分數為42.2分，對應燈號「連15綠」，分數卻較9月（46.1分）大減3.9分，為2021年8月以來新低點，分數逼近代表衰退注意的黃藍燈。風向球六大構成項目呈現「二平、四降」，僅待售建案個數、議價率持平，預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等四項分數下跌。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，風向球分數下滑主因，為新推案驟減和市場買氣不振。受週末大雨和選舉造勢活動等因素影響，10月案場來人大減、買氣再下修。對此，不少業者再使出「以拖待變」大法，放緩推案步調，導致預售推案量大減。

10月預售屋推案量僅約5百多億元，預售屋單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-北投「心仝聚」和「樸園璞開石」，南港「中瑋吾年」；新北市-板橋「德鄰豊」、三重「家泰豐和」、新店「宏普 GRAND PARK」、泰山「華固一莊」、林口「侘極」；桃園市-觀音「和境初見」、桃園「百俊吾双」和「三本大序」；新竹市-北區「聚吉第」等案。

新成屋推案更少，10月完工釋出的新成屋戶數僅約百戶，單一案量逾15億元以上指標案為台北市中山「冠德大直湛」。

風向球追蹤的指標案10月來客組數約21.9組／週，較9月（23.8組／週）減少1.9組／週，跌回今年8月水準。10月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約1.6組／週，較9月（2.1組／週）下降約0.5組／週。

成采錡指出，延續9月「旺季不旺」態勢，10月北台灣整體房市表現低迷，少數新案以預約客衝高來人量，成交情況則取決價位高低；在房價水準最高的北市，除北投、內湖外，其餘行政區市況悽慘，更有部分建案單週成交量掛蛋。

整體市況表現慘淡，房價卻仍是鐵板一塊。10月新建案平均議價率約10.41％，變動幅度不大；成采錡指出，買方出手意願低落，賣方便降低推案量來控制線上建案銷售壓力，唯全球經濟下行風險增加，打擊消費者信心，房市成交量可說每下愈況。隨著地方選戰進入衝刺期，造勢活動分散民眾注意力，預估11月北台灣新建案市場仍會在買賣雙方僵持中度過。