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五公司通過國科會科學園區審議會 核准投資

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

國科會科學園區審議會第3次會議今日召開，會中通過7件投資案，投資總額計34.323億元，包括生物科技的鉅峯生醫股份有限公司及點睛科技股份有限公司；精密機械的凱智綠能科技股份有限公司；光電的大立晶材股份有限公司以及英立達科技股份有限公司等。此外尚有6件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資9.8億元。

科技部指出，鉅峯生醫股份有限公司設立於中部科學園區二林園區，投資金額為0.3億元，主要研發製造高階醫療器材產品，包括血液過濾器、各類抗沾汙醫療器材及精密骨科醫材等項目。鉅峯生醫由竹科廠商普瑞博生技公司及中科廠商宏洋精密公司合資成立，充分發揮兩家公司生醫產品及精密光學加工之技術，並完整整合上下游產品之優勢。產品及製造技術具有國際競爭力。

點睛科技股份有限公司設立於中部科學園區台中園區。投資金額為0.198億元，致力於開發失智症「非藥物」治療方法，具IoT技術及大數據演算分析能力，運用數位科技管理患者生活型態、認知功能復健及預防活動等，並透過硬體設備優化及訓練數據精確度的提升，達成非藥物療效臨床驗證及建構申請醫材許可條件，屬高齡科技，極具市場潛力及競爭優勢。

凱智綠能科技股份有限公司設立於中部科學園區二林園區，投資金額為3億元，致力於電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合，提供客戶全面性、一站式之技術服務方案，實現客戶於不同場域的載具應用。公司透過國產國造，建立智能電動二輪車完整產業鏈，帶動廣泛的車輛與設備市場需求，朝「智慧儲能供電」方向發展，極富未來性及競爭潛力。

大立晶材股份有限公司設立於南部科學園區高雄園區，投資金額為0.6億元，研發生產液晶材料，產品主要應用於電視、電腦、手機、穿戴式裝置、車載、醫療設備及國防等領域。英立達科技股份有限公司設立於南部科學園區台南園區，提供園區半導體及光電產業設備零組件之設計開發及技術服務。未來進駐南科臺南園區後，可就近提供園區內半導體和光電產業客戶技術服務，滿足客戶在關鍵時刻的緊急需求。

科技股 綠能

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