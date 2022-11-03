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「最懂航運的男人」顏益財：大家對於海運市場展望過度悲觀了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最懂航運的男人顏益財今天臨時開記者會說明對於海運市場看法。記者黃淑惠／截圖
最懂航運的男人顏益財今天臨時開記者會說明對於海運市場看法。記者黃淑惠／截圖

「最懂航運的男人」顏益財今天臨時開記者會說明對於海運市場看法，市場上很多分析都是見樹不見林，對於航運景氣分析，都是用過去歷史軌跡來分析現在的市場變動，對於市場研判已經脫勾；未來包括中美貿易戰、俄烏戰爭，都會在物流供應鏈上產生根本性的問題，影響供、需最嚴重的則是新環保法規上路的問題，會促使許多老舊船舶退出市場。

丹麥全球航運巨擘馬士基（Maersk）對於市場的看法，顏益財則認為，根據一年多來外電公布馬士基訊息，往往跟市場都有落差，10次約有8次跟市場背離。

從亞洲區航運股的股價就可以看出來，因為亞洲區的航運股跟著運價早就已經大跌，然而馬斯基、CMA的跌幅比亞洲區航運股還少，所以最近下跌是正常的，對於市場運價看壞，這個訊息也怪怪的，運價組成結構很多，到底指的是什麼樣的航線會再大跌，是近洋線、北美線，還是歐洲線，各種航線的變化都很複雜，這樣的看法恐怕不是全面性。

就現在運價表現來看，美西已經跌到近成本價，每20呎櫃來到1900美元，然而美東線還是大賺，美東現在還在5000美元區間，整體運價下滑是一個事實，但各別航線的變化也不容小覷；美東線支撐很好、中東線近期也開始漲了；目前看起來近洋線下跌的壓力比較大；尤其，之前轉往美西的近洋線，在美西線運價大跌後，中、小型船舶經濟規模不夠、成本居高不下，失去競爭力，已開始退回亞洲區去經營，現在看起來，亞洲區的運價變化反而比較大。

顏益財進一步指出，船公司也不是傻瓜，運價跌到無利可圖，船就會出現跳港等情況，量多一些，當然就會拚命增班，現在市場貨量少，沒有增班需要，在經過這麼多年的不景氣，船公司都曾經面臨一定會做出對船東最有利的方法出來，現在反而是另一個谷底。

歐美通路商的庫存增加，經過這段時間，這些庫存已經在去化，再加上萬聖節、耶誕節等都會消化庫存，貨量跟訂單會慢慢回流。市場都是樂觀的時候過度樂觀，悲觀的時候更悲觀，會造成運價、股價的超漲、超跌。

航運股 航線 景氣

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