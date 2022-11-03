北捷先嗇宮站旁835坪都更用地 今公開標售

第一太平戴維斯今（3）日公開標售「新北市三重區都更用土地」，該標的坐落於重新路五段與神農街交叉口，距離捷運先嗇宮站300公尺，基地面積835.91坪，地上建物面積949.31坪，另，該案符合新北市都更第一箭的增額容積，地上建物屋齡已逾40年，亦可申請都市更新獎勵，開發潛力大。開標日為12月20日。

至於土地使用分區包含商業區(507.89坪)、乙種工業區(325.28坪)與道路用地(2.74坪)，商業區與乙種工業區的容積率分別為440%與210%。

第一太平戴維斯指出，經濟前景不確定、升息以及銀行縮緊銀根下，住宅與土地交易由去年的大好轉為量縮的格局，土地交易也同步轉淡。

根據第一太平戴維斯統計，今年前10月全台大型土地交易總額為1,564億元，比去年同期減少3成；然而新北市土地交易卻逆勢成長，成交總額達437億元，比去年同期增加38%，交易總金額為全台之冠，第二名與第三名則為桃園市340億元與高雄市266億元，顯示當市場前景不明，建商購地將回防發展成熟且具建設題材的區域。

新北市每年建物移轉棟數達到6萬棟，是六都之中房市最活耀的縣市，近年更受惠於捷運環狀線與機場捷運開通，以及政府大力推動都市更新、工業區立體化以及捷運場站周邊開發容積獎勵，吸引民間資金投入開發。

進一步分析新北市土地交易最熱門的行政區，包括新莊區138億元、八里區100億元與三重區80億元，像是中悅、麗寶、愛山林（2540）與國建（2501）等建商都持續布局土地，例如中悅集團斥資87.6億元買下新北知識園區特定產專區，麗寶集團在今年則再加碼100億元布局多筆台北港特定區土地。

該案基地所在區域為新北市政府急欲引導廠商升級的頂崁工業區，多家知名開建商規劃興建科技廠辦，以滿足當地企業需求，包括國揚（2505）三重都更案，1.5萬坪的廠辦預計在2026年完工，此外春源鋼鐵（2010）亦活化三重舊廠，打造6,000坪企業總部，預計2024年完工啟用。

第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，本案周遭涵蓋住宅開發與產業發展的元素，可塑性高，鄰近的二重疏洪道重劃區，是近期新北市相當熱門的住宅推案熱區，新推案開價坐6望7，包括潤泰（8463）、國泰建設與三井不動產合資的三重置業等知名建商，都將推出高級住宅案；標的斜對面則是興建中的新北第二行政中心，3.2萬坪的辦公空間將由新北市政府多個單位進駐，啟用後將成為新北市三個行政軸心之一，民間與公部門投資匯聚下，未來本案無論是開發住宅以及科技辦辦皆極具前景。