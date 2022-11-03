房地產教授張金鶚開個展 談房市：建商暗降轉明降了

房地產教授張金鶚從政大退休後，除了持續關心房市，也學習畫畫，去年首度舉辦個展，今（3）日再於西門町摩斯藝文塾舉辦畫展，共展出24幅畫作，包括13幅台灣風景，以及11幅在台南Long Stay看到的古厝廟宇。

張金鶚表示，這些畫作是他三年前退休後，發掘自己的興趣，開始學習畫畫的成果。畫展名為「山海日的黃金歲月—張金鶚的風景與古厝」，希望藉由個人的視角，看見台灣人文風情的美，同時也分享個人在山海日的黃金歲月

他表示，這次個展沒有特別準備畫冊，但挑出6幅畫作，附上個人對住房心得，製作成書籤分享好友，因印製數量有限，送完為止。

對於房市，張金鶚表示，雖然房價仍在高點，但第三季調查顯示，全國新建案開價在連漲2年之後首度翻黑，開價下滑表示建商從過去暗地降價，已轉為明著降價。

他表示，關鍵就在資金周轉成本，由於新建案銷售期拉長、議價空間加大、銷售率也不佳，加上央行緊縮貸款，因此資金周轉就會產生較大壓力，他說，降價其實就是財務操作的一種，越早降價越能銷售，拖到最後可能更慘，簡單說就是先降先贏的概念。

張金鶚表示，升息、打炒房、所得不增加無力支撐房價，三個因素影響成交量萎縮。打炒房影響投資客，所得不增影響自住客，初期每個案情況不同，到後期受到心理因素，全面影響，房市反轉就越來越明顯。