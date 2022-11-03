首度得勝！遠百竹北週年慶回饋超有感 驚喜不間斷

2022遠東百貨（2903）週年慶盛事全台開跑，眾人期待、討論度最高的遠百竹北首度迎接週年慶，11月10日將順勢迎風，正式啟航。

週慶預購今（3）日至11月9日，首波時間11月10日至11月27日，除了規劃多檔精彩活動外，更要給您最強好康、超狂回饋，要讓消費者感受驚喜不間斷。

化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元。百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元。國際精品單筆1萬元送1,000元，大家電單筆1萬元送1,000元。遠百竹北更提供預購高消加碼禮，11月3日至11月9日於百貨服飾當日單筆滿1萬再加送威秀電影票乙張。

HAPPY GO好康連連！11月3日至11月9日預購期間使用HAPPY GO PAY全館當日單筆消費滿5,000元送200元，週年慶首四日11月10日至11月13日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額，點數享10倍送。HAPPY GO卡友點點成金紅利回饋，檔期期間本人親持HAPPY GO卡加身分證件，200點贈100元紅利券，依此類推，點數越多換越多。

銀行回饋GO超值！14大銀行聯手出擊全館(數位3C、MUJI等專櫃除外)單筆5,500元分6期送200元、10,000元送400元，11大指定銀行刷數位3C(GAME休閒館、小米除外)及MUJI單筆1萬元分6期送500元，看好疫情後猛爆性消費，週年慶促銷大手筆回饋高達18%。

數位新模式再加碼！週年慶第一波首12日遠百APP會員加碼，女男童裝當日單筆滿8,000元再加送300元，買越多送越多，女裝贈出在男童裝、家用單筆消費每滿1,000元時抵用，男童裝贈出在女裝、女用品單筆消費每滿1,000元時抵用，讓您聰明消費、荷包輕鬆省，盡情享受購物樂趣。

週年慶特別企劃！遠百竹北強檔活動出擊 亮眼現身展新意

遠百竹北首度週年慶，活動豐富度第一！VIP WEEK用「綺想幻境」為主題，希望打造魔幻氛圍，讓民眾感受最優質體驗。11月4日以水晶球秀璀璨登場，11月5日與新竹縣政府文化局合作舉辦「2022風味靚行式-新竹縣社區營造及地方文化館成果展」，一樓戶外廣場及七樓客家古厝雙展場呈現，帶您看見靚靚竹縣。11月6日盛大舉行「遠東百貨 街舞狂熱第33屆X日本川崎SUPER BREAK國際賽」，全台最狂Breaking國際賽事在遠百竹北熱力登場，舞出街舞最強力！同日還有花式調酒秀、粉紅絲帶乳房檢測車等多樣活動，就要讓您盡享歡樂週末時光。

週年慶首四日活動驚豔登場！11月10日將以超強氣勢的舞獅、鼓隊為遠百竹北首年週慶揭開序幕，11月11日由吉祥物客家細妹帶領遠百各地的太陽寶寶大集合，盡情舞動加上熱情互動，可愛度滿點。11月12日邀請JF太鼓團帶來一鳴驚人太鼓秀，用振奮人心的鼓聲，帶領大家感受力與美的完美呈現，11月13日邀請竹北高中熱舞社、東興國小弦樂團讓大家沈浸青春舞力、聆聽音樂的純粹與美好。