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Nespresso攜手Pierre Hermé 推星耀巴黎節慶系列

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
精品級限量風味，Nespresso 與法國甜點大師Pierre Hermé首度聯名。業者提供
精品級限量風味，Nespresso 與法國甜點大師Pierre Hermé首度聯名。業者提供

不用出國也能朝聖巴黎頂級甜點的浪漫滋味， 2022最夢幻的美味聯名正式登台，嚮往法式浪漫午茶的您絕對不能錯過，今年聖誕，Nespresso 與有甜點界畢卡索之稱、被譽為法國馬卡龍殿堂的知名品牌Pierre Hermé 首度攜手合作，獨家推出全新節慶限量款咖啡膠囊、耶誕倒數月曆與限量聯名巧克力，讓您不用遠赴巴黎，就能以舌尖體驗法式浪漫滋味。

本次期間限定「星耀巴黎節慶咖啡系列」已經在11月跟全球同步開賣，三款節慶風味以精緻細膩的口感呈現，融合Pierre Hermé尊爵不凡的法式甜點製作技藝與Nespresso頂級咖啡精粹藝術，展開咖啡與甜點交織味蕾饗宴。這也是Pierre Hermé首次以品牌聯名的方式，與台灣消費者相遇。期間限定販售的Nespresso × Pierre Hermé 星耀巴黎耶誕倒數月曆，更將邀請您連續24天，天天體驗充滿法式風情的驚喜滋味。

旅人造訪法國絕不可錯過的甜點品牌Pierre Hermé，以創意、大膽的創作風格聞名。今年，精品膠囊咖啡品牌Nespresso攜手甜點界畢卡索Pierre Hermé ，兩個頂級品牌善用對風味的高度掌控，以星耀巴黎為主題，推出限量款聯名咖啡膠囊與倒數月曆。三款限量咖啡膠囊邀您在咖啡香氣中與來自巴黎的殿堂級甜點浪漫相遇。讓台灣民眾即使不用出國，也能透過品味一杯咖啡，滿足對法式午茶的浪漫想像，將高級甜點藝術帶入日常生活。

咖啡 甜點 巴黎

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