高房價、少子化！房市主流產品大變 2房世代脫穎而出

少子化、房價高漲，房市從3房世代逐漸轉為2房世代。據信義房屋統計實價資料，屋齡5年內的新屋市場主流房型正在改變，今年2房產品的交易佔比已經超越3房，全台2房的實價揭露佔比達30.5%，超越3房的28.7%，其中台北、新竹、台中、高雄都是兩房產品佔比明顯增加的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，兩房產品的興起有兩大因素，首先是家庭人口組成的改變，現在小家庭小孩生得少，對於空間需求也不像早年那麼大，其次則是因為高房價壓縮室內空間，雙北市已經是2房當道，不過雙北以外區域近年房價開始飆漲，開發商複製北部經驗，在房價飆漲區也開始規劃相對低總價的2房產品，也帶動2房產品的交易增加。

統計顯示，今年5年內新屋市場實價揭露，2房產品已經超越3房，全台2房成交佔比達30.5%，超越3房的28.7%，變化較大的區域包括北市、新竹、台中與高雄市，今年2房的佔比都明顯拉高，台北市2房佔比達32.8%，新北市則是最高的39.4%，桃園市也達38.5%，新竹則是31.4%，台中市33.7%，高雄市36.9%，六都除了台南市以外，2房比例都已經超過3房。