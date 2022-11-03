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和雲行動服務線上旅展登場 和運租車、iRent雙雙祭優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2022和雲行動服務線上旅展開跑，和運租車、iRent雙雙祭優惠。和泰集團提供
2022和雲行動服務線上旅展開跑，和運租車、iRent雙雙祭優惠。和泰集團提供

一年一度眾所矚目的「和雲行動服務」線上旅展自11月3日至11月 9日快閃登場，和運租車、iRent雙雙祭優惠，iRent時數限時優惠44折，和運租車券1,200元起。

這次旅展包含粉絲敲碗許久的和運租車與iRent共享汽機車，兩大品牌聯手推出多項優惠，祭出「旅展買就送」活動，線上旅展期間，民眾只要登入和雲會員 (同和運官網與iRent會員帳號)，於線上平台購買任一商品，即可獲得期間限定的「和雲線上旅展禮包」，包含iRent汽車30分鐘時數折抵券與兩張機車5分鐘折抵券。

和運租車也推出一日租車券滿額贈好禮。無論民眾是有計畫性的旅遊租車、臨時性的用車或是短程代步的機動性移動，和運租車與iRent滿足消費者多元的移動需求，讓民眾安排行程更便利；彈性用車最便利，iRent時數券155元便可租COROLLA CROSS。

　　用車靈活性高的iRent共享汽機車是目前民眾移動的熱門新趨勢，本次線上旅展推出「iRent 20小時時數券」與「iRent 50小時時數券」兩種方案，無論客戶是輕量級的使用，或是較高頻率的租車需求，皆可依照自身需求選購。時數券換算每小時租金只要155元，以當前最熱門的COROLLA CROSS的時租金來算，可以44折的優惠輕鬆租用，假日用車更划算。無論是路邊租還的臨時用車，還是利用同站租還規劃旅遊行程，都是經濟又便利的最佳選擇！

一向以服務品質與顧客滿意度為優先考量的和運租車，於本次線上旅展推出優惠租車券，包含每張最低只要1,200元的「平日限時券」，平日出差旅遊皆相當適用；「一日租車券」則不分平假日皆可使用，旅展價僅需1,300元 (適用VIOS/YARIS；取車時平日加價100元，假日加價400元)。針對常用客戶，和運推出「滿額送好禮」，凡於旅展期間。

iRent 旅展

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