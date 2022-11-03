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中油大林廠大火燒出石化業40年沈痾 可能還有未爆彈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油大林煉油廠第三重油脫硫工場（RDS3）10月27日發生爆炸事故。照片／高市府提供
中油大林煉油廠第三重油脫硫工場（RDS3）10月27日發生爆炸事故。照片／高市府提供

2020年台塑化的第二重油脫硫工場 (RDS2)爆炸，上月底中油大林煉油廠第三重油脫硫工場（RDS3）又發生爆炸，原因都是管線氫氣外洩引起。其實，還有「未爆彈」但政府尚未正視！

同時暴露出設備老舊維修不易的現況，也點出石化產業必須加速更新及人力資源斷層的窘境。政府如果還需要這個產業應該負責任的督促並支持業者汰舊換新，才是當務之急。

今（3）日中油大林煉油廠向高雄市政府提報10月27日發生在RDS3的爆炸火災事件調查報告，其主要原因是氫氣管線外洩引起的火災跟爆炸事故，與去年台塑化RDS2爆炸的原因相似。

中油表示，RDS工場的功能是將原油的中硫含量降低至0.5% 以下，除了可作為低硫燃料油外；另可作為媒裂工場進料，以生產觸媒裂解汽油。

這個製程中必須加入大量的氫氣與重油進行反應才能把原油中的硫化物去掉，加氫脫硫製程對於降低民眾關心的空污問題有極大的貢獻；而氫氣是可燃性氣體，在常溫會自燃，即使只是靜電火花亦會引發燃燒爆炸。

換言之，氫氣只要外洩跟空氣混和後濃度在4%至75%之間(爆炸界限)，只要有一點點熱源就會引發火災爆炸，2011年日本福島第一核電站3號機組爆炸其實也是氫氣所引起的爆炸。

氫氣屬於易燃易爆的化學物資，但也是在煉油、石化製程中不可缺的原料，所以只要有氫氣的工廠都必須用最嚴格的工安標準加以防範。

這些常識台塑、中油等石化業者他們都知道；然而，石化工安意外事件會層出不窮？石化業者指出，政府對石化政策不明，業者無所適從，老舊石化更新不易。

以此次中油大林廠RDS3爆炸的工廠為例，已經操作了33年，這種高溫高壓的煉化製設備不更新「打掉重建」，用修修補補的方法維持生產，又要求零工安、零災害，真是太苛了。

類似的還有中油石化事業部的四輕都快40歲了，中油提報更新轉型升級淨零轉型產業升級投資案，懸掛於中央政府一樣未有進展。

業者說，高雄是台灣的石化重鎮，它是70年代台灣經濟發展的關鍵，有林園、大社石化工業區都是60年代興建完成，區內石廠雖說有些新的生產設備，但主要設備爐體都已經操作40多年。

泛中油體系的石化業界近幾年來一直抱怨政府到底要不要這個產業，中油四輕不更新升級，讓石化相關產業鏈不知道他們的未來在哪裡？

包括大社石化產業勞工自救會會長孫學山、新高雄產業工會理事長何政家等勞工團體幹部，也多次呼籲政府重視石化產業政策及大社石化工業區降編的議題。

業內人士強調，石化產業政策不明，讓廠商不敢貿然投資更新，一直使用老舊設備維持生產，如何讓工安意外降低；當務之急是政府要儘可能獎勵老舊的石化廠更新，新的設備除可節能減碳，以智能AI操作並能達到零工安目標，才是治本之道。

爆炸 中油

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