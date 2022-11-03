新增投資近8億元 智易科技成功申請工業區立體化容積獎

新竹市政府今天指出，近日成功輔導國內第1家專業智慧型網路終端設備公司「智易科技」透過一站式服務，成功取得工業區立體化20%容積獎勵，新增投資金額達7.94億元、預計容納超過400名員工，帶動就業人口，為竹市第2家通過工業區立體化案件。

代理市長陳章賢說，新竹市2020年推動「都市計畫工業區受理容積獎勵申請」，藉此強化工業用地使用效能，並提供創新產業發展所需空間，也針對香山工業區啟動轉型計畫，透過設立單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題。

市府說明，容積獎勵項目分3部份，包括新增投資容積獎勵最高15%，能源管理最高5%以及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30%，合計最高達50%容積率獎勵，提供產業發展所需空間，藉由提升容積率強化產業用地使用效率，因應創新產業發展時效。

產發處處長許智堡表示，「智易科技」為國內第一家整合寬頻、多媒體、無線以及網際網路通訊協定的專業、智慧型網路終端設備公司。其全球企業總部位於光復路二段，因國際市場不斷擴大，現有廠房不敷使用，於原址北側新建廠房申請容積獎勵。

產發處指出，智易科技藉由香山工業區服務中心一站式協助，成為竹市第二家通過工業區立體化案件，整體開發總投資金額達12.52億元。此案申請土地面積為8494平方公尺，立體化3項申請項目中，以新增投資額及能源管理二項共取得20%容積獎勵。

智易科技也將新增投資金額7.94億元，總投資金額達12.52億元，屋頂層太陽能光電置容量為211.94Kwp，透過立體化後，開發強度之容積率由原來210%，提高為252%，全案總樓地板面積逾6萬2000平方公尺之地下3樓至地上13樓之廠房大樓。

市府產發處指出，市府成立「香山工業區服務中心」單一窗口，提供廠商諮詢及服務，除了服務香山工業區，也服務竹市所有廠商。迄今主動電訪廠商達300家，並導入專家顧問輔導、訪視診斷共18家廠商深入輔導3家，市府將持續協助廠商擴大投資。