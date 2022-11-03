商業司率台灣連鎖品牌前進越南 掌握海外拓展商機

經濟部商業司於今年11月3至5日，帶領20家台灣連鎖品牌企業組成「台灣連鎖品牌館」參加「2022越南連鎖加盟展」，並於展中辦理「國際商機媒合活動」與當地企業買主進行一對一媒合洽談，提升台灣連鎖品牌國際市場知名度、掌握越南拓展商機。

根據越南官方9月底公布之第三季經濟數據顯示，越南GDP相較於去年同期成長13.67%；預計今年GDP將成長8%、明年則為6.5%，將連續兩年成為東南亞經濟成長最快的國家，加上可觀的年輕人口規模做為市場消費力道的保證，是極具潛力的海外市場。

商業司為協助業者更了解越南市場，於展前2日安排參展企業拜訪大發食品、越南台灣商會聯合總會及青商會、世界華人工商婦女企管協會越南分會等當地發展有成之組織與企業等。其中大發食品為全台資企業赴越發展已逾20年，成功布局大發禮盒連鎖店及一分三十秒連鎖早餐店。透過交流分享在越發展及品牌國際經營合作經驗等，提供台灣連鎖品牌進入越南市場之寶貴建議。

商業司表示，本次參與「台灣連鎖品牌館」的連鎖加盟品牌業者包括北之特樂銀、YAS鞋類洗護中心、髮林國際健康時尚、Cirilla希莉亞、炳叔烤玉米、千千的虎掌燒、早安公雞農場晨食、芙格漢堡、老媽拌麵、夏帕義大利麵、球客道餐飲連鎖、涼食帖、BubbleZ、薡茶、青釉茶事、NUTTEA堅果奶茶、鮮茶道、太陽先生手作珍珠專賣、茶專茶飲及TEATOP第一味等20家知名連鎖品牌參與，結合銀髮輔具、生活服務、美髮美妝、甜品小吃、早午餐、中式料理及手搖飲等業種，協助來自台灣多元且優質的商品與服務站上國際舞台。

今（3）日為「2022越南連鎖加盟展」開展首日，接下來將展開為期三天的展覽，期透過展會及媒合洽談，促進海內外企業合作，創造我國優質連鎖品牌落地展店之契機。