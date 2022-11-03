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參加「好夥伴」計畫 她慨嘆老宅二大憂要幫助更多人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
吳幼蘭投入好夥伴計畫的契機是新北住都中心都更說明會，未來將秉持推動自家社區改建的初衷來協助其他社區。圖／新北住都中心提供
吳幼蘭投入好夥伴計畫的契機是新北住都中心都更說明會，未來將秉持推動自家社區改建的初衷來協助其他社區。圖／新北住都中心提供

新北住都中心今年5月起試辦「好夥伴」合作計畫，培訓都更生力軍，其中一位好夥伴吳幼蘭，從推動自家社區重建開始認識都市更新，成為都更推動師，進而參與好夥伴計畫，站在同是老屋住戶角度，她更能將心比心，輔導其他迫切需要幫助的老舊社區。

吳幼蘭去年得知中和有一場新北住都中心舉辦的說明會，特地趕去參加，發覺內容相當不錯，當時便計劃推動自家社區改建。

她指出，只要有15人連署，住都中心就會安排專屬說明會，這是很好的觸發點，讓我有個好理由去敲鄰居的門，讓大家開始意識到都更的重要性，初步了解相關概念和法規，她所居住位於永和的社區，亦在去年底辦完都更法令說明會。

同樣身為老屋住戶，吳幼蘭有感而發地說，老舊房屋與殘破巷弄不論對城市、鄰里，或住在其中的人都不是一件好事，一來不知還能挺過幾次有感地震。二來，許多地主都已邁入中老年，上下樓梯很吃力，有些不良於行的鄰居，甚至幾乎足不出戶，若再不改建，會有越來越多人面臨相同問題，「當年紀大了，哪怕只是一層樓，走起來都猶如千里之遙」。

吳幼蘭表示，在推動社區改建過程中，她一直擔心自己專業知識不足，得知好夥伴合作計畫後，立即對培訓、交流、接觸不同類型案件的機會深深吸引，她將秉持推動自家社區改建的初衷來協助社區，有中心作為社區的後盾，相信能加速新北市都市更新腳步。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，好夥伴計畫重視與社區住戶建立良好信任關係，解決重建過程中面臨的各種難關，好夥伴們經由培訓、篩選後，預計明年將按照地緣性分配進入社區，即時與中心討論住戶需求與解決方案，在各個都更階段一路陪伴社區。

都更法令說明會 圖／新北住都中心提供
都更法令說明會 圖／新北住都中心提供

都更 都市更新 老屋

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