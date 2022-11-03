北市「逃離公婆」3房求售 竟是丈母娘詢問最積極

為吸引眼球，很多人賣房子，會特別在標題下功夫，如「董事長哭了」、「養小三最強物件」等。北市文山區一間屋齡42年公寓三房近期求售，主打「逃離公婆3房」，效果也很不錯，房仲表示，吸引30多組買方，其中有不少媽媽替女兒詢問，還打算幫女兒出頭期款。

這間公寓位於文山區興隆路三段，為五樓公寓的二樓，開價1198萬元，權狀27.8坪，3房2廳2衛2陽台，屋齡42年，售屋標題「逃離公婆3房！稀有北市門牌格局漂亮」，強調黃金二樓，膝蓋救星，但也註明，原始屋況需整理。

負責銷售的張姓房仲表示，會下這個標題，主要是這間房子是三房，總價不高，適合年輕夫妻，因此以「逃離公婆」吸引年輕女性。

他表示，物件上架後反應不錯，詢問客戶也多是女生，其中有不少媽媽打電話洽詢看屋，有的是女兒要結婚，希望女兒和另一半能自己搬出來住，比較自由，有的則是心疼女兒結婚後住婆婆家看公婆臉色，打算幫忙出頭期款，讓女兒和女婿可以搬出來住。

張姓房仲表示，該房子開價1198萬元，還可議價，對於想房擁有台北燙金門牌的人來說，是可考慮的選擇，不過，房子已42年，裝潢老舊，鐵窗也可能要重做，買下後必須整理。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，為了吸引客戶注意，近年來許多第一線經紀人絞盡腦汁替客戶規劃行銷文案，除增加討論度，也可營造屋主急售、有議價空間、或是開發買方潛在需求等目的，其中不乏反映社會現況或新聞時事，的確引起話題。

不過操作上仍須留意避免因過度發揮而造成客戶不滿，過往同業曾以屋主跑路或屋主被抓等方式營造急售感，讓屋主不開心，進而撤銷委託，衍生其他糾紛，還是提醒行銷前最好讓屋主了解，避免造成不必要的困擾。