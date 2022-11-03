預售買氣再降、房價仍鐵板一塊 內行曝業者策略

住展雜誌公布10月預售市場調查，住展風向球分數降至42.2分，為2021年8月以來新低點，預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等四項分數均下跌，僅待售建案個數、議價率持平。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，風向球分數下滑主因，為新推案驟減和市場買氣不振。受周末大雨和選舉造勢活動等因素影響，10月案場來人大減、買氣再下修，對此，不少業者使出「以拖待變」大法，放緩推案步調，導致預售推案量大減。

10月預售屋推案量僅約500多億元，新成屋推案更少，10月完工釋出的新成屋戶數僅約百戶。

北台灣指標案10月平均一周來客組數約21.9組，較9月減少1.9組，平均成交組數約1.6組，較9月下降約0.5組。

成采錡指出，延續9月旺季不旺態勢，10月北台灣整體房市表現低迷，少數新案以預約客衝高來人量，成交情況則取決價位高低；在房價水準最高的北市，除北投、內湖外，其餘行政區市況悽慘，更有部分建案單周成交量掛蛋。

整體市況表現慘淡，房價卻仍是鐵板一塊。10月新建案平均議價率約10.41％，變動幅度不大。不過在線上銷售中個案較多的新北、桃園各重劃區，新案開價漸趨保守，價位與前波推案差異縮小中。

成采錡指出，買方出手意願低落，賣方便降低推案量來控制線上建案銷售壓力，唯全球經濟下行風險增加，打擊消費者信心，房市成交量可說每下愈況。隨著地方選戰進入衝刺期，造勢活動分散民眾注意力，預估11月北台灣新建案市場仍會在買賣雙方僵持中度過。