國門開… 店面市場要復甦了？台北高店租量增一倍

國門開放，商機來了？實價揭露，台北市信義區忠孝東路四段一處百坪店面，去年為私房料理餐廳，今年8月新租客以43萬元租下，成為今年以來台北市月租總額最高的店面租賃交易，而租客是一家醫療診所，目前正在裝潢中。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，該店面鄰近台北大巨蛋、國父紀念館，以正忠孝東路四段百坪店面來說，行情至少60萬元起，月租43萬元可說是相當划算。推測應是大巨蛋營運一再延宕，再加上近年疫情影響店面市況，房東為了避免店面空置太久，因此釋出善意出租，且醫療診所業態穩定，也有能力長租，增添議價空間。

饒乃軍指出，後疫情時代，國門已開放，不過國際觀光客尚未完全回籠，但有的業者選擇在此時先逢低進場卡位，包括市府商圈、東區商圈、西門商圈等，店面詢問度都相當高。

其中西門商圈店面小，月總租額相對低，因此吸引不少想創業的年輕人在此開飲料、服飾店等；至於東區商圈仍屬於商業、經濟的重鎮，不乏附近的上班族商機、捷運轉運人潮，現今人潮已陸續回溫當中。

觀察今年第三季，台北市月租在20萬元以上的一樓店面租賃案，目前共13筆，比起今年第二季的7筆，和第一季的9筆都有明顯增溫。

第三季新租賃資料中，有3筆店面由服飾業者承租，分別位在東區及中山商圈，其中位在捷運忠孝敦化站旁的臨大馬路店面，由網拍服飾業者以每月28萬元承租，租金單價9,226元，創下今年東區店面租金單價第二高行情；此外，有2筆飲品業者承租西門町商圈的店面。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，租金總價高的店面，通常坪數大，但換算單坪月租金不會太高，不過一旦開業，投入的租金成本和裝潢成本都不低，因此需經過審慎評估，進駐店家多為高客單價的業種，或是知名連鎖品牌，也是商圈復甦與否的參考依據。