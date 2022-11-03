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歐洲新航線！繼米蘭之後 長榮航慕尼黑首航

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空董事長林寶水看好台灣成為東南亞往來歐洲的樞紐。（記者邱馨儀/攝影）
長榮航空董事長林寶水看好台灣成為東南亞往來歐洲的樞紐。（記者邱馨儀/攝影）

長榮航空（2618）在極短時間內相繼增加台北米蘭航線與台北慕尼黑航線，長榮航空成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

今(3)日首航台北-慕尼黑航線，由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部歐洲司長姚金祥、民航局長林國顯、德國在台協會副處長陶艾瑪(Dagmar Traub-Evans)、德國經濟辦事處林百科(Axel Limberg)首席代表暨處長共同主持首航儀式。

林寶水董事長表示：「台北-慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位」。

林國顯表示，疫情使台灣旅運界遭受客量斷崖式的打擊，但政府全力紓困、桃園機場趁機整備、航空業者不裁員努力度過，在疫情即將過去、機會來臨之時，台灣已經準備好了。外交部歐洲司姚金祥指出，台德雙邊關係近年來蓬勃發展，去年雙方簽署新的航空服務協定，促成此次長榮航空開航台北-慕尼黑航線，讓兩地民眾進行雙邊旅遊、經商、求學等都更加便利，也厚實了台德雙方更蓬勃的互動基礎」。

繼米蘭之後，歐洲新航線，長榮慕尼黑首航。（記者邱馨儀/攝影）
繼米蘭之後，歐洲新航線，長榮慕尼黑首航。（記者邱馨儀/攝影）

長榮航空 慕尼黑

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