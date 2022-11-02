防爛尾樓 花敬群：檢討強化預售屋續建機制

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

市場出現爛尾樓個案，內政部次長花敬群今（2）日表示，內政部正在討論強化預售屋續建機制，未來預售個案要取得消費者信賴，必須要有較強大的續建承諾或保證，不能只是「同業連帶保證」。

花敬群表示，過去討論預售屋市場，多著重在如何管理建商，近年則認為應針對交易行為管理，現在是任何人都能推預售屋，未來朝向討論什麼樣的團隊才能賣預售屋，不過必須妥善討論，也要與相關公會溝通。

沅臻建設近日傳出解散，導致位於新北市樹林區的預售屋建案「凱旋大苑」工程停擺，外界擔憂爛尾樓風暴在台灣上演。

花敬群今日出席「信義兒福B1-2及B3-2公辦都更」簽約典禮，會後接受媒體聯訪，對於爛尾樓議題，他指出，現行對於預售屋銷售已有相關法制，包含履約保證體系、銀行建融管控等，不過實務上對於預售屋要求仍不夠深、不夠紮實。

花敬群指出，內政部已啟動檢討機制，責成地政司著手強化預售屋續建機制，未必要修法，市場上已有建築經理公司、銀行信託部門等機制，不過普及度不高，如今市場出現爛尾樓個案，未來預售個案要取得消費者信賴，必須要有更強大的續建承諾或保證。

他也呼籲開發商應擔起責任，雖然推案很開心，但對於消費者保護，仍要勇敢面對、認真處理。

花敬群說，預售屋市場出現爛尾樓，可能是將近30年前的事，而近年危老申請熱絡，中小型建商推案較多，出現類似個案，內政部其實從半年前就關注到相關問題，並持續分析、檢討，若有成熟方案會對外說明。

對於房市政策，花敬群則表示，任何可以讓市場健全的修法、制度勢必要做，只是角度、力道、進程怎麼去拿捏，就內政部而言，能讓房市更健康的都會去做。

至於平均地權條例修法，花敬群表示，修法送到立法院，不過適逢預算會期，待預算審完，會就修法做比較完整的討論。

預售屋 花敬群 內政部

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