TOYOTA Yaris將於明年Q3停產！替代車款尚未釋出訊息

台灣熱銷小車TOYOTA Yaris傳出將在明年第3季左右向車迷告別。總代理和泰車（2207）對此表示，TOYOTA Yaris因應原廠的商品週期規劃，預計將於明年第3季停產。至於市場傳言，TOYOTA將在台導入新款小型車國產，目前還不明確。

Yaris是台灣最暢銷的小型車之一，由於入門價不高，是許多小資族入手的第一台新車，也是許多精打細算族群深愛的車款，由於折舊低、保養成本也低，二手車行情極高，業界預期在Yaris停產之後，Yaris的二手車行情有可能比照以往Wish停產之後的模式，二手車價格反而攀高。

不過Yaris每個月的銷量相當穩定，停產之後釋出的市場空間，也受到各方矚目，到底什麼品牌的什麼車款將會搶進原本的級距，還待未來觀察。不過業界也認為，和泰車不會放棄小型入門車款，但到底引進什麼車款，目前還未釋出相關資訊。