圓山國宴主廚獨家配方限量年菜登場 早鳥優惠九折、免運

疫情解封，除夕及農曆新春假期終於可以和家人團聚了。為喜迎兔年、慶團圓，圓山大飯店由三位國宴主廚推出「包羅萬象盆菜」、「東海遊龍霸王鍋」、「花膠鮑魚佛跳牆」三道獨家配方、烹飪，評選獲獎的限量年菜，每一道都是主廚親自掌杓、把關，並且內含多種圓山大飯店特製的天然調味品，調理出「美味天成」最健康的珍饌佳餚，單品售價3,888元起。

另外宴會廳還推出素食佛跳牆，售價2,288元。即日起至11月30日止預訂任一道年菜，即享早鳥價九折優惠、免費宅配送到家，再加贈圓山時尚「Grand Bunny圓兔包」保冷袋(價值1,200元)，和健康的「圓山御廚調味珍鮮」大禮包(價值900元/500g)，國宴級年菜最優惠價不用2,000元就可帶回家，讓貴賓和親朋好友在家就能吃到國宴級料理，精選上等料理熱騰騰上桌，大啖年節美食無負擔。

圓山國宴功夫鍋，富貴滿盆喜迎春 —Combo Pot 澎湃鍋

盆菜，象徵闔家團圓，滿堂吉慶；食材豐富，預示豐衣足食，盆滿缽滿、興旺繁榮，是已有數百年歷史的廣式節慶名菜，每逢喜慶節日，廣東人及新界圍村都會大排筵席舉行盆菜宴。榮獲2022亞太十大名廚金獎的金龍餐廳香港籍主廚許耀光，長年定居台灣，為了推廣香港傳統美食，特別推出象徵闔家團圓、興旺繁榮，廣式必備「包羅萬象盆菜(Combo Pot 澎湃鍋)」，售價8,888元(6人份)。

此道獨門美饌除榮獲2022亞太十大名菜金獎，今年更在年代電視台美食節目《美味SO MUCH》舉辦的《2023外帶年菜召集令》中，於近30道湯鍋類中脫穎而出，獲得「極品佳賞」，實屬「年菜之王」。這道料理採南乳風五花肉、鵝掌、鮑魚、花膠、烏蔘、瑤柱、文昌雞、烤鴨、金蠔…等豐富食材一層疊一層地由上至下擺放，每一道菜都意喻吉祥富貴，料理方式既保留傳統廣式圍村風格，同時注入主廚創意巧思，保留原食材鮮甜，海陸雙拼，澎湃無限，集眾家之大成，帶出另一種年菜風味。

36年褒湯功夫，隆重鉅獻 —Seafood Pot 師父鍋

「古人說：『戲子的腔、醫生的方、廚師的湯』，每個廚師都要有自己的一鍋好湯。這是我入行學的第一道料理，集半甲子功夫精華於一湯，是永遠無法忘懷、歷久彌新的好味道。」擁有30多年江浙料理資歷的圓苑餐廳戴立承主廚這段話，道出他這鍋湯的真性情、真功夫。癸卯年獨家鉅獻私房年菜「東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋」，售價6,888元(6-8人份)，喝了有「師父（seafood）」加持，活力充實，更象徵八方招財、富甲天下。

以當季新鮮蔬果做為湯頭，結合大海中的鐵甲武士-特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經三小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒香菜提味點綴，層次更顯豐富。少添加調味料，健康又美味，令人齒頰留香、欲罷不能。

聞香「翻牆」，燉鍋驚人，一湯入魂 —VPN Pot 翻牆鍋

宴會廳李湘華主廚榮獲2020亞太區十大名廚，深度鑽研細膩華美的宮廷料理，推出「翻牆」才吃得到經典台式功夫年菜「花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot 翻牆鍋）」，售價3,888元(4-6人份)。「花膠鮑魚佛跳牆」多次獲得烹飪比賽金獎，整盅佛跳牆用料講究，首選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉八小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔；另外宴會廳還推出素食佛跳牆，售價2,288元，供素食的賓客選擇。

圓山獨家限定年菜即日起至11月30日止預訂任一道年菜即享「好禮大放送」，除早鳥優惠九折、宅配免運費服務外，每道還贈送象徵和平、幸運、吉祥與富貴「圓」滿的多功能、時尚「Grand Bunny圓兔包」專屬保冷袋(價值1,200元)，可肩背及手提的雙重功能，環保又實用。此外，凡購買任一道年菜即贈送「圓山御廚調味珍鮮」一盒(價值900元/500g)。國宴御廚年菜使用圓山大飯店與知名廠牌豆油伯醬油伯、台鹽、高記醋品等企業合作開發出「圓山御廚無添加健康三寶」內含多種圓山大飯店特製的天然調味品，五大保證：無味精、無香料、無色素、無防腐劑、無食品添加物。