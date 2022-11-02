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搶搭出國熱潮 遠傳國際漫遊49折起

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

迎接出國熱潮，遠傳宣布，即日起至11/30遠傳線上旅展優惠下殺，原號漫遊限時登記最低49折，免換卡最方便，重要來電不漏接；遠遊卡出國上網卡不限電信用戶即插即用，優惠碼結帳限量54折起。

遠傳表示，想要輕鬆解決出國旅行大小事，「旅遊黑卡秘書」全方位提供行程規劃諮詢、代訂代購及國外緊急支援等服務，旅展限定9折優惠，加贈碳纖維名片盒組！遠傳線上旅展期間，早鳥搶快登記入手，即贈機場接送乘車金200元，買就抽萬元旅遊金。

遠傳表示，日、韓、新、泰、越、菲、印、港、澳等亞洲旅遊熱門國家上網吃到飽一天只要99元起，歐、美、紐、澳定量包最低1GB只要249元起；線上旅展登錄再享100元漫遊上網折扣金，貼心幫旅客節省上網費用。出國時若有手機、門號使用上的問題，亦可直接撥打全球免費客服，由專人線上解決手機大小事。

此外，遠傳表示，不限電信用戶全民皆適用的出國上網卡「遠遊卡」，使用旅展優惠碼立享折抵百元，港澳、東南亞8日上網卡優惠54折起，換算每日最低15元；解封後熱銷第一的歐洲20日上網卡，折扣後每日只要40元；國人喜愛的旅遊目的地日本不降速吃到飽5日上網卡，折扣後每日只要80元；eSIM免換卡上網使用旅展優惠碼立享88折，掃描QRCode自動連網，還有機會抽中萬元旅遊金。

旅展 遠傳

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