星巴克漢中門市化身藝術殿堂 統一「玲廊滿藝」推藝展

統一集團（1216）全新藝文品牌「玲廊滿藝」，為落實讓藝術走進生活的品牌理念，持續策畫線下實體畫展，繼今年5月份於台南奇美博物館盛大開幕畫展後，11月移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展，將展至11月底。同時於藝展期間，除了現場展出的作品之外，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10%購畫折扣。

「玲廊滿藝」以「讓藝術走入生活」為推展理念，結合擁有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，也讓過去一般民眾認為難以親近的藝術品，透過線上豐富的藝術品導覽，能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品，解決想購入原創畫作卻不知道可以利用哪個管道的困擾。

「玲廊滿藝」自今年5月正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。