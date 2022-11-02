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星巴克漢中門市化身藝術殿堂 統一「玲廊滿藝」推藝展

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，攜手20位台灣本土藝術家，即日起在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。統一／提供
統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，攜手20位台灣本土藝術家，即日起在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。統一／提供

統一集團（1216）全新藝文品牌「玲廊滿藝」，為落實讓藝術走進生活的品牌理念，持續策畫線下實體畫展，繼今年5月份於台南奇美博物館盛大開幕畫展後，11月移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展，將展至11月底。同時於藝展期間，除了現場展出的作品之外，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10%購畫折扣。

「玲廊滿藝」以「讓藝術走入生活」為推展理念，結合擁有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，也讓過去一般民眾認為難以親近的藝術品，透過線上豐富的藝術品導覽，能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品，解決想購入原創畫作卻不知道可以利用哪個管道的困擾。

「玲廊滿藝」自今年5月正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。

實體策展繼台南首演後，日前移師台北星巴克漢中門市，今年11月30日前在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag玲廊滿藝拾光藝展，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味/冰熱/容量皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，攜手20位台灣本土藝術家，即日起在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。統一／提供
統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，攜手20位台灣本土藝術家，即日起在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。統一／提供

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