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OKmart雙11聯手蝦皮 推百元商品1元購、量販團購5折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瞄準現煮咖啡、電商團購商機與購物超取商機，OKCafe買11送11。圖/業者提供
瞄準現煮咖啡、電商團購商機與購物超取商機，OKCafe買11送11。圖/業者提供

OKmart迎接重磅日雙11發現門市端顯示，現煮咖啡與網路電商購物是業績成長主因，因此瞄準現煮咖啡、電商團購商機與購物超取商機，OKCafe買11送11，OKmall推咖啡、鮮食、糖餅、泡麵量販團購價，加碼獨家聯手蝦皮推百元商品1元購活動外，到門市取蝦皮包裏再享莊園級拿鐵半價優惠，預估可帶動整體業績與超取來客數2-3成。

看準雙11的強大網購商機，OKmart與「蝦皮購物」合作祭出3項獨家優惠活動，第一重、「百元商品1元買」，即日起至11月30日前，只要是蝦皮新用戶，於蝦皮購物結帳輸入優惠碼「OKMART11」，即享消費滿101元現折100元優惠；第二重、推出11月11日當日下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券；第三重、即日起～11/23期間，至全台門市取蝦皮包裏，憑OKmart寄取件收據聯享大杯莊園級美式/拿鐵，同品項買一送一。

此外，因應雙11購物狂歡祭開跑，OKmart專屬APP的網路商城OKmall也宣布參戰，以早餐鮮食、糖餅飲品、泡麵、咖啡共4大種類，推出多項超狂販量優惠價。

率先開跑的「1111號の早餐遊樂園」於11月8日至11月11日期間，購買指定麵包享10入特價270元，還有福記雞蓉玉米粥買四送一優惠，消費指定商品再送OKPoint 666點；「1111の嘉年華」則於11月9日至11月11日推出波的多蚵仔煎味洋芋片54g 10包販量價195元、樂事九州岩燒海苔64g 12包量販價288元、Lotte小熊餅乾巧克力37g 5件量販價150元、格力高百琪巧克力棒40g 5件量販價149元、飲冰室茶集紅奶茶400ml 10瓶量販價220元、飲冰室茶集烏龍奶茶400ml 10瓶量販價220元、飲冰室茶集綠奶茶400ml 10瓶量販價220元、林鳳營936ml 10瓶量販價839元、豆米漿10瓶量販價200元、OK choice起司蔥抓餅3入特價125元、OK choice黑胡椒雞塊3入特價120元、原味玉子燒3入特價113元，消費指定商品再送OKPoint 666點。

重頭戲是上班族最愛組合「泡麵X咖啡」，於11月10日至11月11日祭出「1111の泡麵狂歡會」，集結最強台味泡麵，推味味A排骨雞碗麵90g 3件量販價66元、味味一品原汁珍味牛肉麵185g 3件量販價168元、手打麵和風豚骨風味100g 3件量販價99元、台酒麻油雞麵200g 3件量販價159元、台酒花雕雞麵200g 3件量販價159元，消費指定商品再送OKPoint 666點；另「1111號咖啡店」於11月10日至11月12日，購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享20杯直接享5折優惠，再送OKPoint 1111點。

咖啡 泡麵

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