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大陸建設首度跨入公共住宅 信義兒福案將華麗轉身2大樓

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
大陸建設執行長廖淳森。記者朱曼寧／攝影
大陸建設執行長廖淳森。記者朱曼寧／攝影

大陸建設首度跨足公共住宅領域，今（2）日與國家住都中心簽約「信義兒福B1-2、B3-2基地公辦都更案」，預計規劃興建2棟14層樓大樓，一棟為商業空間及出租公寓，另一棟則打造優質住宅，全案預計2028年完工。

大陸建設執行長廖淳森表示，從10年前就開始籌備此案，如今成功跨足公共住宅領域，除了希望將大陸建設過往規劃高級住宅的經驗及住戶體驗移植到本案上之外，也希望能夠透過此案將環境、建築、住宅、公共空間的永續思維完整體現，當然，未來也不排除繼續參與其他公辦都更案。

特別的是，該案攜手全球公共住宅設計權威，西班牙建築團隊EMBT打造成信義區的綠色廊道，並搭配建築師陳傳宗進行規劃設計，其他團隊成員包含大陸工程、永峻結構，同時，為落實EMBT的原創設計理念，大陸建設將於B1-2基地的公設及二樓共享辦公空間提供以租代買的循環家具，並租用公設空間所需家具擺飾，合約到期自行回收，不僅永續便利，更兼顧再利用性，具體實現循環經濟。

大陸建設表示，未來將回饋鄰近公園升級、公共藝術、推廣綠色低碳城市建築教育，並以節能減碳及永續環境為出發，希望將象山公園綠帶引進都會街廓，讓基地蛻變成一座充滿了大樹與花草的生態花園，拉近城市與自然的距離。

該案基地位置在北市忠孝東路與松信路交口附近，分為B1-2（東）、B3-2（西）兩塊基地，合計基地面積共1365.49坪，預計規劃興建2棟，地上14層、地下3層RC造電梯大樓，B1-2基地156戶、B3-2基地81戶。

國家住都中心代理董事長、內政部次長花敬群指出，「信義兒福B1-2及B3-2公辦都更案」為兒福連鎖式都更第三案，未來大五分埔地區將有B1-1基地的幼齡照顧、A1基地的高齡服務以及B1-2基地的商務及青創辦公空間，透過都市更新逐步落實全齡共好的生活環境。

信義兒福案3D模擬示意圖。圖／大陸建設提供
信義兒福案3D模擬示意圖。圖／大陸建設提供

公辦都更 公共住宅

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